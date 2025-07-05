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  4. Последняя украинка на Уимблдоне: Людмила Киченок пробилась в 1/8 финала
Уимблдон
05 июля 2025, 22:01 | Обновлено 05 июля 2025, 22:07
1452
1

Последняя украинка на Уимблдоне: Людмила Киченок пробилась в 1/8 финала

Украинка и Эллен Перес в двух сетах одолели тандем Линетт / Пера во 2-м круге мейджора

05 июля 2025, 22:01 | Обновлено 05 июля 2025, 22:07
1452
1
Последняя украинка на Уимблдоне: Людмила Киченок пробилась в 1/8 финала
WTA. Эллен Перес и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в третий раунд парного разряда Уимблдонского турнира 2025.

Во втором круге украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах уверенно одолели тандем Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США) за 1 час и 7 минут.

Уимблдон-2025. Пары, 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [7] – Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США) – 6:4, 6:1

Это была первая встреча дуэтов. Людмила и Эллен проводят второй совместный турнир. На прошлой неделе Киченок и Перес добрались до финала соревнований WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Следующими соперницами Киченок и Перес будут 10-е сеяные Тимеа Бабош и Луиза Стефани, которых они обыгрывали в полуфинале пятисотника в Бад-Хомбурге.

Людмила Киченок осталась последней украинкой на Уимблдоне как в парном, так и в одиночном разрядах.

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Людмила Киченок Эллен Перес Уимблдон-2025 Магда Линетт Бернарда Пера
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Молодці, добра розминка перед 10 сіяною парою
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