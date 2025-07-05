Последняя украинка на Уимблдоне: Людмила Киченок пробилась в 1/8 финала
Украинка и Эллен Перес в двух сетах одолели тандем Линетт / Пера во 2-м круге мейджора
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в третий раунд парного разряда Уимблдонского турнира 2025.
Во втором круге украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах уверенно одолели тандем Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США) за 1 час и 7 минут.
Уимблдон-2025. Пары, 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [7] – Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США) – 6:4, 6:1
Это была первая встреча дуэтов. Людмила и Эллен проводят второй совместный турнир. На прошлой неделе Киченок и Перес добрались до финала соревнований WTA 500 в Бад-Хомбурге.
Следующими соперницами Киченок и Перес будут 10-е сеяные Тимеа Бабош и Луиза Стефани, которых они обыгрывали в полуфинале пятисотника в Бад-Хомбурге.
Людмила Киченок осталась последней украинкой на Уимблдоне как в парном, так и в одиночном разрядах.
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