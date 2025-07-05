Украинский форвард Степанов оформил дубль за Нюрнберг в товарищеском матче

5 июля состоялся товарищеский матч между командами Шпортфройнде и Нюрнберг.

Поединок завершился разгромной победой номинальных хозяев. Нюрнберг отгрузил соперникам семь мячей, а пропустил всего два – 7:2.

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Дубль в этом поединке оформил украинский форвард Артем Степанов. Артем отыграл на поле только первый тайм.

Для 17-летнего Степанова это был второй матч в футболке Нюрнберга. 1 июля Артем положил покер в контрольной игре против Херсбрука (13:0).

Артем присоединился к Нюрнбергу в конце сезона 2024/25 на правах аренды из леверкузенского Байера. В следующей кампании Нюрнберг будет выступать во Второй Бундеслиги.

Товарищеский матч. 5 июля

Шпортфройнде – Нюрнберг – 2:7