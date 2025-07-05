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Германия
05 июля 2025, 23:51 | Обновлено 06 июля 2025, 00:07
294
3

Украинский форвард Степанов оформил дубль за Нюрнберг в товарищеском матче

Артем помог команде победить Шпортфройнде со счетом 7:2

05 июля 2025, 23:51 | Обновлено 06 июля 2025, 00:07
294
3
Украинский форвард Степанов оформил дубль за Нюрнберг в товарищеском матче
Sportfoto Zink

5 июля состоялся товарищеский матч между командами Шпортфройнде и Нюрнберг.

Поединок завершился разгромной победой номинальных хозяев. Нюрнберг отгрузил соперникам семь мячей, а пропустил всего два – 7:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этом поединке оформил украинский форвард Артем Степанов. Артем отыграл на поле только первый тайм.

Для 17-летнего Степанова это был второй матч в футболке Нюрнберга. 1 июля Артем положил покер в контрольной игре против Херсбрука (13:0).

Артем присоединился к Нюрнбергу в конце сезона 2024/25 на правах аренды из леверкузенского Байера. В следующей кампании Нюрнберг будет выступать во Второй Бундеслиги.

Товарищеский матч. 5 июля

Шпортфройнде – Нюрнберг – 2:7

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Нюрнберг товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига Артем Степанов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Maks23
Неплохо играет..дай бог одумается и за сборную Украины играть будет...
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0
Толян
А шо, вже всьо, байеру ця ЗВІЗДА не потрібна?)))
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0
Перший Серед Рівних
Артем "Щеня" Степанов який шантажував футбольну Україну ця "звєзда" назавжди заплямував себе і не повинен ні за яких умов допускатися до жодної збірної України.
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-1
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