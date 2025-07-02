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  4. Дебют. Степанов оформил покер в товарищеском матче за Нюрнберг
Германия
02 июля 2025, 07:27 |
348
0

Дебют. Степанов оформил покер в товарищеском матче за Нюрнберг

Украинский форвард провел первый матч в футболке немецкого коллектива

02 июля 2025, 07:27 |
348
0
Дебют. Степанов оформил покер в товарищеском матче за Нюрнберг
ФК Нюрнберг

Во вторник, 1 июня, состоялся товарищеский матч между «Херсбруком» и «Нюрнбергом».

В этом игре в составе «Нюрнберга» дебютировал украинский нападающий Артем Степанов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Номинальные гости добыли разгромную победу со счетом 13:0, а Артем отличился покером в ворота соперника.

Товарищеские матчи. 1 июня.

Херсбрук – Нюрнберг – 0:13

Голы: Степанов, 14, 30, 37, 43, Чиументо, 41, Телалович, 43, Скобель, 53, 69, 75, 90, Вилладсен, 64, 85

Фото матча:

ФК Нюрнберг
ФК Нюрнберг
ФК Нюрнберг

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Нюрнберг чемпионат Германии по футболу товарищеские матчи Вторая Бундеслига Артем Степанов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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