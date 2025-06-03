Новички для Шахтера, увольнение Максимова, контрольная игра Украины U-21
Главные новости за 2 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 июня.
1. Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Новый коуч «горняков» передал свой список трансферных пожеланий руководству клуба
2А. Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Украинский тренер покинет полтавский клуб
2В. Прекратит существование? Стало известно, что ждет Ворсклу в будущем
Константин Жеваго недоволен тем, как Лысак и Фундерат управляли командой
3A. Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
Клуб хочет подписать Сергея Шищенко
3B. Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Харьковская команда осталась на следующий сезон без домашней арены
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Не оправдал ожиданий. Лацио уволил главного тренера
Марко Барони отработал с командой всего один сезон
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио назвал нового тренера сразу же после увольнения старого
Маурицио Сарри вернулся на должность
5А. Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
2 июня в Париже прошли поединки четвертого раунда в нижней части сетки
5В. Стали известны все четвертьфинальные пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
2 июня на Открытом чемпионате Франции завершились поединки четвертого круга
6. Забили 4 гола. Сборная Украины U-21 провела контрольный матч
Голы обеспечили лидеры команды
7. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал португальского хавбека из Спортинга на 8 лет
20-летний полузащитник Дариу Эссугу получил контракт с синими до 2033 года
8. Новый вызов Криштиану. Как Роналду может дважды за лето сменить клуб
Заканчивать карьеру 40-летний португалец не собирается, но каковы его перспективы?
9. Определены потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций
Оба украинских клуба начнут выступление со 2-го раунда квалификации ЛК
10. Георгий ЕРМАКОВ: «Задача на Евро должна быть максимальной»
Георгий Ермаков завоевал с «Александрией» «серебро» в УПЛ, а теперь хочет победить на Евро U-21
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