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03 июня 2025, 08:00 | Обновлено 03 июня 2025, 09:18
1004
0

Новички для Шахтера, увольнение Максимова, контрольная игра Украины U-21

Главные новости за 2 июня на Sport.ua

03 июня 2025, 08:00 | Обновлено 03 июня 2025, 09:18
1004
0
Новички для Шахтера, увольнение Максимова, контрольная игра Украины U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Барыш Йылмаз

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 июня.

1. Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Новый коуч «горняков» передал свой список трансферных пожеланий руководству клуба

2А. Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Украинский тренер покинет полтавский клуб

2В. Прекратит существование? Стало известно, что ждет Ворсклу в будущем
Константин Жеваго недоволен тем, как Лысак и Фундерат управляли командой

3A. Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
Клуб хочет подписать Сергея Шищенко

3B. Левый Берег расторг сотрудничество с клубом Металлист 1925. Что случилось?
Харьковская команда осталась на следующий сезон без домашней арены

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Не оправдал ожиданий. Лацио уволил главного тренера
Марко Барони отработал с командой всего один сезон

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио назвал нового тренера сразу же после увольнения старого
Маурицио Сарри вернулся на должность

5А. Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
2 июня в Париже прошли поединки четвертого раунда в нижней части сетки

5В. Стали известны все четвертьфинальные пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
2 июня на Открытом чемпионате Франции завершились поединки четвертого круга

6. Забили 4 гола. Сборная Украины U-21 провела контрольный матч
Голы обеспечили лидеры команды

7. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал португальского хавбека из Спортинга на 8 лет
20-летний полузащитник Дариу Эссугу получил контракт с синими до 2033 года

8. Новый вызов Криштиану. Как Роналду может дважды за лето сменить клуб
Заканчивать карьеру 40-летний португалец не собирается, но каковы его перспективы?

9. Определены потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций
Оба украинских клуба начнут выступление со 2-го раунда квалификации ЛК

10. Георгий ЕРМАКОВ: «Задача на Евро должна быть максимальной»
Георгий Ермаков завоевал с «Александрией» «серебро» в УПЛ, а теперь хочет победить на Евро U-21

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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