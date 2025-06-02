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  4. Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 17:29 | Обновлено 02 июня 2025, 17:55
2908
5

Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить

Клуб хочет подписать Сергея Шищенко

02 июня 2025, 17:29 | Обновлено 02 июня 2025, 17:55
2908
5
Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
ФК Оболонь Киев. Сергей Шищенко

По информации журналиста Виктора Вацко, Александрия хочет, чтобы наставника Руслана Ротаня, который ушел в Полесье, заменил тренер Оболони Сергей Шищенко.

Однако проблема в том, что у специалиста контракт с киевским клубом еще на два сезона, поэтому так просто Александрия Шищенко не получит – придется платить компенсацию.

Кроме того, к тренеру проявляют интерес и другие команды УПЛ.

Среди других претендентов Александрия рассматривает Владимира Шарана и Александра Кучера.

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Сергей Шищенко Александрия Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Кучер Владимир Шаран Виктор Вацко назначение тренера Руслан Ротань отставка
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 5
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Gargantua81
Шищенко хороший выбор
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+3
Remark
Пушича беріть, поки вільний.
Він створює найкращі команди в історії)))
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+2
Умник
Хороший выбор.
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0
Ctrl+Alt+Del
Губа трампліном, Вернидуба треба було до себе брати, а так проє..ли 
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0
apepa
Оболонь спас и Александрии не даст апустицца в Пердив!
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-3
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