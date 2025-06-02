Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить

По информации журналиста Виктора Вацко, Александрия хочет, чтобы наставника Руслана Ротаня, который ушел в Полесье, заменил тренер Оболони Сергей Шищенко.

Однако проблема в том, что у специалиста контракт с киевским клубом еще на два сезона, поэтому так просто Александрия Шищенко не получит – придется платить компенсацию.

Кроме того, к тренеру проявляют интерес и другие команды УПЛ.

Среди других претендентов Александрия рассматривает Владимира Шарана и Александра Кучера.