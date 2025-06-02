Украина. Премьер лига02 июня 2025, 17:29 | Обновлено 02 июня 2025, 17:55
2908
5
Александрия определилась с новым тренером. Но за него придется заплатить
Клуб хочет подписать Сергея Шищенко
02 июня 2025, 17:29 | Обновлено 02 июня 2025, 17:55
2908
5
По информации журналиста Виктора Вацко, Александрия хочет, чтобы наставника Руслана Ротаня, который ушел в Полесье, заменил тренер Оболони Сергей Шищенко.
Однако проблема в том, что у специалиста контракт с киевским клубом еще на два сезона, поэтому так просто Александрия Шищенко не получит – придется платить компенсацию.
Кроме того, к тренеру проявляют интерес и другие команды УПЛ.
Среди других претендентов Александрия рассматривает Владимира Шарана и Александра Кучера.
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный и еще два игрока покинули Александрию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 июня 2025, 06:22 1
Промоутер выделил Наою Иноуэ
Футбол | 02 июня 2025, 17:29 0
Усман и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи пришли на матч Джоковича и Норри
Бокс | 02.06.2025, 08:21
Футбол | 02.06.2025, 04:26
Теннис | 02.06.2025, 16:35
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.06.2025, 06:33 9
01.06.2025, 08:11 18
02.06.2025, 05:23 49
02.06.2025, 09:03 3
01.06.2025, 07:22 4
01.06.2025, 07:23 7
01.06.2025, 00:17 4
01.06.2025, 14:35 70
Він створює найкращі команди в історії)))