Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
2 июня в Париже прошли поединки четвертого раунда в нижней части сетки
2 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоялись матчи четвертого раунда в нижней части женской сетки одиночного разряда.
Вторая ракетка мира Коко Гауфф выбила «нейтралку» Екатерину Александрову.
Следующей соперницей американки будет ее соотечественница и победительница Australian Open 2025 Мэдисон Киз, которая прошла Хейли Баптист.
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Главная сенсация дня – Лоис Буассон. Француженка неожиданно переиграла третью сеяную Джессику Пегулу.
За выход в четвертьфинал Буассон поборется против Мирры Андреевой. «Нейтральная» россиянка в четвертом круге оказалась сильнее Дарьи Касаткиной.
1 июня на Ролан Гаррос прошли поединки 1/8 финала в верхней части сетки, по итогам которых в следующую стадию пробилась и украинка Элина Свитолина.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [6] – Дарья Касаткина [17] – 6:3, 7:5
Лоис Буассон [WC] – Джессика Пегула [3] – 3:6, 6:4, 6:4
Мэдисон Киз [7] – Хэйли Баптист – 6:3, 7:5
Екатерина Александрова – Коко Гауфф [2] – 0:6, 5:7
Ролан Гаррос 2025. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8]
Элина Свитолина [13] – Ига Свентек [5]
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [6] – Лоис Буассон [WC]
Мэдисон Киз [7] – Коко Гауфф [2]
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