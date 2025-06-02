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  4. Громкая сенсация! Третья ракетка мира проиграла 361-й в 1/8 финала РГ-2025
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 16:35 | Обновлено 02 июня 2025, 16:40
564
8

Громкая сенсация! Третья ракетка мира проиграла 361-й в 1/8 финала РГ-2025

Лоис Буассон удивляет: француженка выбила Джессику Пегулу по пути в четвертьфинал

02 июня 2025, 16:35 | Обновлено 02 июня 2025, 16:40
564
8
Громкая сенсация! Третья ракетка мира проиграла 361-й в 1/8 финала РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

Американская теннисистка Джессика Пегула, которая занимает третье место в рейтинге WTA, неожиданно не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции на грунтовых кортах Парижа.

В четвертом раунде американка в трех сетах потерпела поражение от 361-й ракетки мира Лоис Буассон из Франции за 2 часа и 40 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Лоис Буассон (Франция) [WC] – Джессика Пегула (США) [3] – 3:6, 6:4, 6:4

В десятом гейме третьей партии Лоис отыграла четыре брейк-поинта и закрыла поединок с первого матчбола.

Для2 22-летней Буассон это дебютное выступления в основной сетке турнира Grand Slam. На Ролан Гаррос, помимо Пегулы, она также успела пройти Элизе Мертенс, Ангелину Калинину и Эльзе Жакемо.

Следующей соперницей Лоис будет «нейтралка» Мирра Андреева, которая в своем поединке четвертого круга обыграла Дарью Касаткину.

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Лоис Буассон Джессика Пегула Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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C.Пеклов
Фігасе, а ми тут гнали на Гелю!
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+2
Vitaly Kozak
Неочікуванчик... Ангеліну хейтили після програшу цій атлетці, згадували її позицію в рейтингу.
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+2
Sashamar
Я близький до того, щоб повірити в бога, бо без втручання вищіх сил тут точно не обійшлося . А якщо вона ще й Мірку зробить
Ну й приєднуюсь до попередніх товаришів: а ми ще Гелю сварили.
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+1
Pat_riot
Давно не бачив такого триллеру. Дуже цікавий і напружений 3й сет з усіма можливими сюженими поворотами і розв`язкою. "Мальчік в трусіках" зіграв чудово і заслужено переміг.
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+1
naverland
Хм..... Тест 
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0
Fdail
Нова переможниця Ролан Гарросі, скріньте
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0
Показать Скрыть 1 ответ
sssr2025
На её месте должна была быть Калинина
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-1
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