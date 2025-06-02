Громкая сенсация! Третья ракетка мира проиграла 361-й в 1/8 финала РГ-2025

Американская теннисистка Джессика Пегула, которая занимает третье место в рейтинге WTA, неожиданно не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции на грунтовых кортах Парижа.

В четвертом раунде американка в трех сетах потерпела поражение от 361-й ракетки мира Лоис Буассон из Франции за 2 часа и 40 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Лоис Буассон (Франция) [WC] – Джессика Пегула (США) [3] – 3:6, 6:4, 6:4

В десятом гейме третьей партии Лоис отыграла четыре брейк-поинта и закрыла поединок с первого матчбола.

Для2 22-летней Буассон это дебютное выступления в основной сетке турнира Grand Slam. На Ролан Гаррос, помимо Пегулы, она также успела пройти Элизе Мертенс, Ангелину Калинину и Эльзе Жакемо.

Следующей соперницей Лоис будет «нейтралка» Мирра Андреева, которая в своем поединке четвертого круга обыграла Дарью Касаткину.