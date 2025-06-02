Касаткина не реализовала сетбол против Андреевой и покинула Ролан Гаррос
Дарья в двух партиях потерпела поражение от Мирры в четвертом раунде слэма в Париже
Представительница Австралии Дарья Касаткина (WTA 17) не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025.
В четвертом раунде грунтового мейджора в Париже Касаткина уступила «нейтральной» шестой ракетке мира Мирре Андреевой за 1 час и 34 минуты.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Мирра Андреева [6] – Дарья Касаткина (Австралия) [17] – 6:3, 7:5
Во втором сете Касаткина побеждала 5:3, но не сумела подать на партию, а в 10-м гейме не реализовала сетбол на приеме.
Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году на пятисотнике в Нинбо Дарья одержала победу в трех партиях.
Следующей соперницей Андреевой будет победительница противостояния Лоис Буассон – Джессика Пегула.
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