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  4. Касаткина не реализовала сетбол против Андреевой и покинула Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 13:56 | Обновлено 02 июня 2025, 13:57
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Касаткина не реализовала сетбол против Андреевой и покинула Ролан Гаррос

Дарья в двух партиях потерпела поражение от Мирры в четвертом раунде слэма в Париже

02 июня 2025, 13:56 | Обновлено 02 июня 2025, 13:57
990
0
Касаткина не реализовала сетбол против Андреевой и покинула Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Представительница Австралии Дарья Касаткина (WTA 17) не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025.

В четвертом раунде грунтового мейджора в Париже Касаткина уступила «нейтральной» шестой ракетке мира Мирре Андреевой за 1 час и 34 минуты.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Мирра Андреева [6] – Дарья Касаткина (Австралия) [17] – 6:3, 7:5

Во втором сете Касаткина побеждала 5:3, но не сумела подать на партию, а в 10-м гейме не реализовала сетбол на приеме.

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году на пятисотнике в Нинбо Дарья одержала победу в трех партиях.

Следующей соперницей Андреевой будет победительница противостояния Лоис Буассон – Джессика Пегула.

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Дарья Касаткина Мирра Андреева Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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