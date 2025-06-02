Гауфф накормила россиянку бубликом и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос

Вторая ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В четвертом раунде американка в двух сетах разобралась с «нейтралкой» Екатериной Александровой (WTA 20) за 1 час и 23 минуты.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Екатерина Александрова [20] – Коко Гауфф (США) [2] – 0:6, 5:7

Коко провела пятое очное противостояние против Екатерины и добыла четвертую победу.

Гауфф в десятый раз в карьере выиграла партию со счетом 6:0 на турнире Grand Slam.

Коко в пятый год подряд пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос. Всего у Коко уже 24 виктории на французском слэме.

Ее следующей соперницей будет либо против Мэдисон Киз, либо против Хэйли Баптист.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine