Гауфф накормила россиянку бубликом и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос
Коко одолела Екатерину Александрову в четвертом раунде мейджора в Париже
Вторая ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.
В четвертом раунде американка в двух сетах разобралась с «нейтралкой» Екатериной Александровой (WTA 20) за 1 час и 23 минуты.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Екатерина Александрова [20] – Коко Гауфф (США) [2] – 0:6, 5:7
Коко провела пятое очное противостояние против Екатерины и добыла четвертую победу.
Гауфф в десятый раз в карьере выиграла партию со счетом 6:0 на турнире Grand Slam.
Коко в пятый год подряд пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос. Всего у Коко уже 24 виктории на французском слэме.
Ее следующей соперницей будет либо против Мэдисон Киз, либо против Хэйли Баптист.
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