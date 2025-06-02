Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гауфф накормила россиянку бубликом и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 13:35 | Обновлено 02 июня 2025, 14:26
1609
1

Гауфф накормила россиянку бубликом и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос

Коко одолела Екатерину Александрову в четвертом раунде мейджора в Париже

02 июня 2025, 13:35 | Обновлено 02 июня 2025, 14:26
1609
1
Гауфф накормила россиянку бубликом и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Вторая ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В четвертом раунде американка в двух сетах разобралась с «нейтралкой» Екатериной Александровой (WTA 20) за 1 час и 23 минуты.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Екатерина Александрова [20] – Коко Гауфф (США) [2] – 0:6, 5:7

Коко провела пятое очное противостояние против Екатерины и добыла четвертую победу.

Гауфф в десятый раз в карьере выиграла партию со счетом 6:0 на турнире Grand Slam.

Коко в пятый год подряд пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос. Всего у Коко уже 24 виктории на французском слэме.

Ее следующей соперницей будет либо против Мэдисон Киз, либо против Хэйли Баптист.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Касаткина не реализовала сетбол против Андреевой и покинула Ролан Гаррос
Мирра Андреева – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коко Гауфф Екатерина Александрова Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег
Футбол | 02 июня 2025, 13:21 6
ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег
ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег

Подобное поведение удивило обычных зрителей

Историческая сенсация плей-офф. Кудровка отправила Ворсклу в Первую лигу
Футбол | 01 июня 2025, 16:22 96
Историческая сенсация плей-офф. Кудровка отправила Ворсклу в Первую лигу
Историческая сенсация плей-офф. Кудровка отправила Ворсклу в Первую лигу

Четвертая команда второго по силе дивизиона оказалась сильнее в серии пенальти

Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Бокс | 02.06.2025, 06:22
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Футбол | 02.06.2025, 04:26
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Камбек Свитолиной. Стали известны 4 четвертьфиналистки Ролан Гаррос из 8
Теннис | 02.06.2025, 06:45
Камбек Свитолиной. Стали известны 4 четвертьфиналистки Ролан Гаррос из 8
Камбек Свитолиной. Стали известны 4 четвертьфиналистки Ролан Гаррос из 8
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Це красиво!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
01.06.2025, 05:45 1
Теннис
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
31.05.2025, 14:19 2
Футбол
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
02.06.2025, 03:48
Бокс
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 2
Футбол
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
31.05.2025, 23:51 126
Футбол
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
02.06.2025, 07:19 8
Футбол
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
02.06.2025, 05:23 49
Футбол
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем