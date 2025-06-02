Победительница AО-2025 стала последней участницей 1/4 финала Ролан Гаррос

Чемпионка Australian Open 2025 и восьмая ракетка мира Мэдисон Киз из США прошла в четвертьфинал Ролан Гаррос 2025.

В четвертом раунде грунтового мейджора в Париже американка переиграла свою соотечественницу Хейли Баптист (WTA 70) за 1 час и 35 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Мэдисон Киз (США) [7] – Хейли Баптист (США) – 6:3, 7:5

Киз провела четвертое очное противостояние против Баптист и добыл третью победу.

Для Киз эта виктория стала 11-й подряд на турнирах Grand Slam. Мэдисон проведет 12-й четвертьфинал на слэмах и третий на Открытом чемпионате Франции.

Следующей соперницей Мэдисон будет вторая ракетка мира Коко Гауфф, которая в своем поединке 1/8 финала одолела Екатерину Александрову.

Киз стала последней четвертьфиналисткой РГ-2025, присоединившись к: Арине Соболенко, Чжэн Циньвень, Элине Свитолиной, Иге Свентек, Мирре Андреевой, Лоис Буассон и Коко Гауфф.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine