Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Победительница AО-2025 стала последней участницей 1/4 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 17:42 | Обновлено 02 июня 2025, 17:49
544
0

Победительница AО-2025 стала последней участницей 1/4 финала Ролан Гаррос

Мэдисон Киз в двух сетах переиграла Хейли Баптист в четвертом раунде мейджора в Париже

02 июня 2025, 17:42 | Обновлено 02 июня 2025, 17:49
544
0
Победительница AО-2025 стала последней участницей 1/4 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Чемпионка Australian Open 2025 и восьмая ракетка мира Мэдисон Киз из США прошла в четвертьфинал Ролан Гаррос 2025.

В четвертом раунде грунтового мейджора в Париже американка переиграла свою соотечественницу Хейли Баптист (WTA 70) за 1 час и 35 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Мэдисон Киз (США) [7] – Хейли Баптист (США) – 6:3, 7:5

Киз провела четвертое очное противостояние против Баптист и добыл третью победу.

Для Киз эта виктория стала 11-й подряд на турнирах Grand Slam. Мэдисон проведет 12-й четвертьфинал на слэмах и третий на Открытом чемпионате Франции.

Следующей соперницей Мэдисон будет вторая ракетка мира Коко Гауфф, которая в своем поединке 1/8 финала одолела Екатерину Александрову.

Киз стала последней четвертьфиналисткой РГ-2025, присоединившись к: Арине Соболенко, Чжэн Циньвень, Элине Свитолиной, Иге Свентек, Мирре Андреевой, Лоис Буассон и Коко Гауфф.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
16-летний украинец пробился в 1/8 финала юниорского Ролан Гаррос 2025
Олимпийская чемпионка Парижа: «Моя игра сейчас очень агрессивная»
Громкая сенсация! Третья ракетка мира проиграла 361-й в 1/8 финала РГ-2025
Мэдисон Киз Хейли Баптист Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег
Футбол | 02 июня 2025, 13:21 19
ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег
ВИДЕО. «Клуб ган**нов». Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег

Подобное поведение удивило обычных зрителей

Гауфф накормила россиянку бубликом и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос
Теннис | 02 июня 2025, 13:35 1
Гауфф накормила россиянку бубликом и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос
Гауфф накормила россиянку бубликом и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос

Коко одолела Екатерину Александрову в четвертом раунде мейджора в Париже

Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Футбол | 02.06.2025, 05:23
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Бокс | 02.06.2025, 06:22
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Бокс | 02.06.2025, 08:21
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 18
Бокс
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 7
Футбол
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
01.06.2025, 05:45 1
Теннис
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
01.06.2025, 00:46 1
Футбол
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 9
Футбол
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
01.06.2025, 14:35 70
Теннис
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
02.06.2025, 09:03 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем