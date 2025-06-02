ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал португальского хавбека из Спортинга на 8 лет

Лондонский «Челси» объявил о подписании контракта с португальским полузащитником Дарио Эссугу, который перешел из лиссабонского «Спортинга». Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 2033 года.

В прошлом сезоне Эссугу выступал на правах аренды за испанский «Лас-Пальмас», где провел 27 матчей и забил один гол. Также в сезоне 2023/24 португалец играл за «Шавеш» (14 матчей), а ранее имел опыт игры за первую команду «Спортинга» – 23 поединка.

Эссугу является воспитанником академии лиссабонского клуба. В марте 2021 года он стал самым молодым дебютантом в истории «Спортинга», сыграв в возрасте 16 лет и 6 дней против «Витории» Гимараеш. А в ноябре того же года побил рекорд Луиша Фигу, став самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе – в 16 лет, 11 месяцев и 17 дней.

На международном уровне Дарио представлял Португалию в различных юношеских и молодежных сборных. Последний вызов он получал в команду U-21, где играл во время мартовского международного окна.