ОФИЦИАЛЬНО. Не оправдал ожиданий. Лацио уволил главного тренера

61-летний итальянский специалист Марко Барони завершил сотрудничество с «Лацио».

Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Барони присоединился к римскому клубу летом 2024 года. «Лацио» в итоге занял 7-ю строчку и не попал в зону еврокубков.

Римляне с Барони в 18 матчах одержали победу, 11 раз сыграли вничью, а также 9 раз проиграли.

В четвертьфинале Лиги Европы «Лацио» сенсационно вылетел от норвежского «Буде-Глимт» (0:2, 3:1, по пенальти: 2:3).

«Лацио» стал 13-м клубом в карьере Барони, в котором он провел всего один сезон.