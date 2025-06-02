ОФИЦИАЛЬНО. Не оправдал ожиданий. Лацио уволил главного тренера
Марко Барони отработал с командой всего один сезон
61-летний итальянский специалист Марко Барони завершил сотрудничество с «Лацио».
Об этом сообщили на официальном сайте команды.
Барони присоединился к римскому клубу летом 2024 года. «Лацио» в итоге занял 7-ю строчку и не попал в зону еврокубков.
Римляне с Барони в 18 матчах одержали победу, 11 раз сыграли вничью, а также 9 раз проиграли.
В четвертьфинале Лиги Европы «Лацио» сенсационно вылетел от норвежского «Буде-Глимт» (0:2, 3:1, по пенальти: 2:3).
«Лацио» стал 13-м клубом в карьере Барони, в котором он провел всего один сезон.
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