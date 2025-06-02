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Италия
02 июня 2025, 17:35 | Обновлено 02 июня 2025, 18:01
392
2

ОФИЦИАЛЬНО. Не оправдал ожиданий. Лацио уволил главного тренера

Марко Барони отработал с командой всего один сезон

02 июня 2025, 17:35 | Обновлено 02 июня 2025, 18:01
392
2
ОФИЦИАЛЬНО. Не оправдал ожиданий. Лацио уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

61-летний итальянский специалист Марко Барони завершил сотрудничество с «Лацио».

Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Барони присоединился к римскому клубу летом 2024 года. «Лацио» в итоге занял 7-ю строчку и не попал в зону еврокубков.

Римляне с Барони в 18 матчах одержали победу, 11 раз сыграли вничью, а также 9 раз проиграли.

В четвертьфинале Лиги Европы «Лацио» сенсационно вылетел от норвежского «Буде-Глимт» (0:2, 3:1, по пенальти: 2:3).

«Лацио» стал 13-м клубом в карьере Барони, в котором он провел всего один сезон.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Команда залишилась без єврокубків, тож зміни напрошувалися
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SHN
Откуда сегодня столько спортивных новостей на сайте обсуждения полуголых жен футболистов? )
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