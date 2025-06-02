Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Новый коуч «горняков» передал свой список трансферных пожеланий руководству клуба
Новоиспеченный главный тренер «Шахтера» Арда Туран передал руководству донецкого клуба свой список трансферных пожеланий на лето, состоящих из игроков, которых он хорошо знает по турецкой Суперлиге.
В основном Туран сделал акцент на необходимости усилить конкуренцию на атакующих позициях в «Шахтере».
Помимо уже упоминавшихся в прессе вингера Ахмеда Кутуджу из «Галатасарая» и опорного хавбека Исмаила Юксека из «Фенербахче», в «список Турана» вошли также 27-летний вингер «Фенербахче» Эмре Мор, отыгравший сезон-2024/25 в аренде в «Эюпспоре», а также 25-летний вингер «Галатасарая» Барыш Йылмаз.
По поводу последнего источник отмечает, что его трансфер обещает быть особенно сложным для «Шахтера». Дело в том, что на Йылмаза есть претенденты из Англии, а боссы «Галатасарая», который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, планируют запросить за своего вингера очень высокую сумму отступных.
На Transfermarkt Эмре Мор оценивается в 1,4 миллиона евро, Ахмед Кутуджу – в 5,5 миллионов евро, Исмаил Юксек – в 12 миллионов евро, а Барыш Йылмаз – в 20 миллионов евро.
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Арда за вас всіх краще знає!
Емре, Ахмед, Юксек, Їлмаз -
Нехай Шахтар усіх купляє!
Ждемо талантів із 🇹🇷Туреччини -
Зросте із ними міць Донеччини! 😊
Арда давай еще