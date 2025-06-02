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  4. Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 19:36 | Обновлено 02 июня 2025, 21:00
4991
36

Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро

Новый коуч «горняков» передал свой список трансферных пожеланий руководству клуба

02 июня 2025, 19:36 | Обновлено 02 июня 2025, 21:00
4991
36
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Барыш Йылмаз

Новоиспеченный главный тренер «Шахтера» Арда Туран передал руководству донецкого клуба свой список трансферных пожеланий на лето, состоящих из игроков, которых он хорошо знает по турецкой Суперлиге.

В основном Туран сделал акцент на необходимости усилить конкуренцию на атакующих позициях в «Шахтере».

Помимо уже упоминавшихся в прессе вингера Ахмеда Кутуджу из «Галатасарая» и опорного хавбека Исмаила Юксека из «Фенербахче», в «список Турана» вошли также 27-летний вингер «Фенербахче» Эмре Мор, отыгравший сезон-2024/25 в аренде в «Эюпспоре», а также 25-летний вингер «Галатасарая» Барыш Йылмаз.

По поводу последнего источник отмечает, что его трансфер обещает быть особенно сложным для «Шахтера». Дело в том, что на Йылмаза есть претенденты из Англии, а боссы «Галатасарая», который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, планируют запросить за своего вингера очень высокую сумму отступных.

На Transfermarkt Эмре Мор оценивается в 1,4 миллиона евро, Ахмед Кутуджу – в 5,5 миллионов евро, Исмаил Юксек – в 12 миллионов евро, а Барыш Йылмаз – в 20 миллионов евро.

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Барыш Йылмаз Шахтер Донецк трансферы УПЛ Арда Туран трансферы Галатасарай Фенербахче Эюпспор Эмре Мор
Алексей Сливченко Источник: Gazete Yenigün
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Комментарии 36
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Vitason
Дай толк тем которые есть,там работы хватит, докажи что чего-то стоишь!!А там будешь ещё покупать,если будет смысл!!
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+8
Istm
зараз ще турецьким клубам виторг зробить.
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+7
Сергей Литвиненко
Разводище,на одну руку играют,хитрожопые.
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+7
MaximusOne
Хулі давай всю Турцію
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+5
В'ячеслав Слепньов
А коли ще купувати, як не під час війни. Нам рижий ахметка тарифи ще раз підниметь, щоб шахта тішила його.
Ответить
+3
Falko
А що, бабки за Мудрика ще не скінчилися?
Ответить
+3
Alex
Подзаработает впарив игроков с Турции. Но усиление надо,  иначе будет очередное участие в Европе радуясь двум победам . В ЧУ и без легионеров можно играть 
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+2
AK.228
Мда 
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+2
ZANREGENT
Шахтёр теперь будет турецким клубом?
Ответить
+1
Павло
Ай молодець, Манда Баран! 
Розводи шахтьор на бабки по повній програмі, обіграти Кудрівку без чотирьох дорогих турків нереально 
Ответить
+1
Показать Скрыть 9 ответов
Отаман
Дуже добре 
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0
MIRRA
Не знаю... за 50 млн можна купити 20-30 латиносів (бодай 2-3 з них заграє на топ-рівні)... А турки - ТаТоТаке
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0
Показать Скрыть 1 ответ
MIRRA
Спочатку турки купили пачку наших, через сезон ми купимо пачку їхніх....
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0
❤️Серце ⚒️Віталі в лапках Мурлики😸
Як підняти наш ⚒️Донбас -
Арда за вас всіх краще знає!
Емре, Ахмед, Юксек, Їлмаз -
Нехай Шахтар усіх купляє!
Ждемо талантів із 🇹🇷Туреччини -
Зросте із ними міць Донеччини! 😊
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua81
хорошее начало )
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0
Умник
Норм.
Арда давай еще
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-1
Remark
Ну п лять, тоді чекаємо підвищення цін на електроенергію!
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-1
easterly
На бразильській шахтьор - мінейро, на турецькій - маданзі)
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-1
apepa
Вего за четырёх турков надо 50 миллионов. Не вижу проблем. Продадим Жору и Колю ещё и останецца!
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-5
Показать Скрыть 5 ответов
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