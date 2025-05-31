Три ключевых вызова, с которыми Арда Туран столкнется в Шахтере

38-летний турецкий специалист Арда Туран получил должность главного тренера «Шахтера». С нового сезона молодому иностранному наставнику придется не только возвращать «горняков» в привычную для них чемпионскую гонку в УПЛ, из которой в сезоне-2024/25 команда Марино Пушича непривычно рано выпала во многом по вине неоднозначных решений боснийца, но и сталкиваться с множеством других важных для «оранжево-черных» вызовов.

Прямо сейчас определить весь спектр проблем, над решением которых Турану и его ассистентам придется поломать голову в новом сезоне вряд ли кто-то сумеет, однако мы предлагаем поговорить о трех ключевых вызовах, с которыми новый тренерский штаб «Шахтера» точно столкнется и на которые, если Арда хочет быть в Украине успешным, ему предстоит отыскать ответы.

Стабилизация состава

«Шахтер» Марино Пушича, особенно во втором (полноценном) сезоне работы боснийского специалиста, и близко не напоминал команду, в которой знают, что такое слово «баланс». На различных отрезках сезона прежний коуч «горняков», не имея на то кардинальных причин (как травмы или длительные дисквалификации), устраивал необъяснимую кадровую ротацию в первой команде, порой выглядевшую как откровенная чехарда.

Сложно объяснить мотивы, по которым Пушич, например, начал активно прибегать к услугам Алаа Грама, хотя ключевую пару центрбеков у него составляли Матвиенко и Бондарь. Также абсолютно необъяснимая ситуация весь сезон была с левым флангом обороны, где поначалу основным вроде как был грузин Иракли Азарови, в целом действовавший весьма пристойно, но затем его из состава вытеснил бразилец Педро Энрике. Про резонансную ситуацию с Егором Назариной, который в первой половине сезона был у Пушича абсолютно невостребованным, а затем оказался едва ли не ключевым в ротации по причине «прозрения» боснийского специалиста, уже и говорить не приходится…

Складывалось впечатление, что Пушич на каком-то этапе хотел угодить практически всем своим игрокам. Некоторых из них он ставил в состав явно не из-за того, что они заслуживают там быть. Других же, наоборот, долгое время «мариновал», но затем начал активно использовать в ротации, чем поломал и без того довольно хрупкие командные взаимодействия.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Как бы банально это не звучало, но Пушич не сумел стабилизировать состав «Шахтера» так, как это удалось в свое время Фонсеке. Да, Паулу во многом и критиковали за его излишний прагматизм и нежелание рисковать с использованием широкой ротации, однако португалец четко понимал – в определенные моменты для тренера куда важнее иметь результат, нежели дать возможность выходить на поле всем, но затем провалиться…

Арде Турану, очевидно, предстоит дать четкий ответ на вопрос, кто из имеющихся у него футболистов является выбором № 1, а кто способен быть лишь игроком ближайшей ротации с перспективой в будущем замахнуться на нечто большее. Это только на словах тренеры говорят о необходимости иметь состав с двумя равноценными игроками на каждую позицию. На практике так не бывает даже в топ-клубах. Потому как сложно представить себе равноценную замену для праймового Лионеля Месси, или Паоло Мальдини, например.

Безусловно, в мировом футболе можно найти примеры специалистов, которые очень умело занимаются ротацией состава, при этом достигая как поставленных турнирных задач, так и попутно помогая многим своим подопечным прокачивать свои скиллы. Однако, в аспекте Арды Турана, это вряд ли тот случай. По крайней мере, по состоянию на сейчас. Молодой турецкий специалист находится пока лишь в самом начале своего тренерского пути, и сперва для него крайне важно все-таки начать добиваться результатов, быть успешным и иметь реальный авторитет, а уже потом можно углубляться в различного рода эксперименты – тактические, кадровые или еще какие-то…

Миллионные трансферы

Придя в «Шахтер», Арда Туран получил не только куда более качественный подбор футболистов, нежели он ранее имел в турецком «Эюпспоре», но также – и потенциально очень солидный бюджет для работы на трансферном рынке. И это, на самом деле, огромный вызов для турецкого специалиста.

Дело в том, что за всю непродолжительную тренерскую карьеру Арда Туран осуществил, по данным Transfermarkt, только шесть трансферов, за которые его клубу пришлось платить отступные. В четырех случаях речь шла о суммах, не превышающих весьма скромные для нынешнего рынка 300 тысяч евро. И лишь в двух – о более чем миллионе евро.

Интересно, что из шести упомянутых новичков в составе «Эюпспора» на текущий момент остается только лишь один из них. Пятеро – покинули клуб. Причем только Ахмед Кутуджу, интерес к которому ныне приписывают «Шахтеру», пошел на повышение и был продан «Эюпспором» за большие деньги, нежели за него было заплачено. Четверо остальных, по сути, не оказались полезными для команды Турана, из-за чего клуб поспешил от них избавиться: кого-то продал хоть за сколько-нибудь, кого-то отпустил свободным агентом, а кого-то просто заслал в аренду.

Иначе говоря, Арда Туран пока вовсе не выглядит таким себе маэстро сделок на трансферном рынке. Молодой коуч только «набивает шишки» и набирается опыта. Однако, если в «Эюпспоре» он мог делать это на относительно невысоком уровне, по причине чего и спрос с него был не таким серьезным, то в «Шахтере» речь пойдет об абсолютно иных возможностях.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Турану, если он хочет быть успешным и начать зарабатывать висты в европейском футболе, предстоит проявить себя наставником, умеющим, грубо говоря, правильно тратить деньги своего клуба. Кроме того, «Шахтер» уже немало инвестировал при Пушиче, и сейчас для донецкого клуба очень важно не допускать проколов на рынке, особенно оставшись без такого важного источника доходов, как призовые за участие в Лиге чемпионов.

Это только на первый взгляд футбол кажется простым, когда у тебя есть возможность покупать игроков максимально высокого уровня стоимости. На самом же деле, чем больше средств при конкретном тренере инвестируется в усиление состава, тем более высоким будет спрос с него за результаты команды в целом и развитие каждого из новичков в частности. Не говоря уже о необходимости находить кадровый баланс, избегая одновременного пребывания в команде чрезвычайно большого количества футболистов. О вреде последнего фактора недавно заговорил даже титулованный коуч «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола…

Тактическая гибкость

«Эюпспор» Арды Турана был лидером сезона-2023/24 в Первой лиге Турции по большинству статистических командных показателей (например, владением мячом, удары по воротам, ожидаемые голы, касания в штрафной соперника, угловые, рывки с продвижением, общее количество пасов, пасы в финальную треть и т.п.). Однако важно подчеркивать, что на тот момент у новоиспеченного наставника «Шахтера» был второй с точки зрения оценочной стоимости на Transfermarkt состав в дивизионе после «Гезтепе». Поэтому не было ровным счетом ничего сверхъестественного в том, что именно команда Турана (к слову, как и «Гезтепе») повысилась в классе по итогам розыгрыша того чемпионата.

В турецкой Суперлиге «Эюпспор» оказался уже очевидным середняком по оценочной стоимости состава, что в определенной мере является хорошей характеристикой его качества. И команда Турана не оказалась способной быть столь же яркой и лидировать по большинству статистических показателей. Например, по владению мячом она была лишь пятой в дивизионе, а лучшей оказалась только по рывкам с продвижением. Да и то, объективно говоря, стремление сохранять мяч у себя в исполнении «Эюпспора» выглядело, скорее, как своего рода фетиш, нежели объективная необходимость, так как подопечные Турана не выжимали из этого ничего полезного. Де-факто это было пресловутое «стерильное» владение мячом, не приводившее в большинстве случаев к реальному обострению в игровых ситуациях.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Иначе говоря, в Первой лиге турецкого футбола, имея один из лучших составов в дивизионе, Арда Туран отлично пользовался этим фактором, демонстрируя практически тотальную доминацию над остальными и, в конечном итоге, добившись поставленной турнирной цели – выйти в Суперлигу. Нечто похожее будет у турецкого тренера и в «Шахтере», но только в аспекте внутренних турниров. В УПЛ и Кубке Украины «горняки» с Ардой могут попытаться стать, говоря условно, таким себе «Эюпспором» образца сезона-2023/24.

Однако в основной сетке Лиги Европы, если «Шахтер» с Тураном сумеет себя показать и пройдет квалификацию, речь пойдет уже совсем об иной ситуации. Там «горняки» столкнутся с необходимостью демонстрировать тактическую гибкость, не упорствуя со ставкой на владение мячом, которая может оказаться абсолютной «пустышкой», как в дебютном для Турана сезоне Суперлиги с «Эюпспором».

Вообще в последние годы реальность показала «Шахтеру» необходимость умения играть в двух практически противоположных друг другу стилях. Если в Украине «горняки» имеют возможность доминировать над абсолютным большинством оппонентов, то вот в еврокубках донецкой команде куда важнее научиться, прежде всего, грамотно действовать у своих ворот, а уж затем – акцентироваться на вылазках к чужим. Номинально Туран, как приверженец методов Диего Симеоне в обороне и Луиса Энрике в атаке выглядит отличной кандидатурой для того, чтобы наконец-то сделать «Шахтер» тактически многогранной и интересной командой, но… Это все лишь в теории, а вот что получится сделать у турецкого специалиста на практике – будем смотреть…