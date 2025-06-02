Георгий ЕРМАКОВ: «Задача на Евро должна быть максимальной»

Прошедший сезон стал не только лучшим в истории «Александрии», которая заняла второе место в Премьер-лиге, но и пока самым значимым для Георгия Ермакова. Вратарь стал первым номером своей команды, а еще завершил чемпионат, как лучший голкипер по сухим матчам.

Когда эмоции после триумфа александрийцев немного утихли корреспондент Sport.ua пообщался с Георгием о прошлом сезоне и о предстоящем молодежном чемпионате Европы.

– Георгий, прошедший клубный сезон стал лучшим в твоей футбольной карьере?

– Безоговорочно, да. Я еще не достигал таких высоких результатов, при этом, это был, так сказать, мой первый полноценный сезон, как игрока основной команды в плане игрового времени.

– В чем секрет успеха «Александрии», которая сумела переписать историю, заняв второе место?

– Я считаю, что главная причина – это слаженная работа всего клуба. В коллективе была прекрасная атмосфера. И это касается не только завершившегося сезона, но и до этого, поскольку процесс формирования и становления команды начался с приходом на пост главного тренера Руслана Петровича Ротаня. У нас было огромное стремление побеждать, а вера в свои силы только подкрепляла наши результаты.

– Ты стал лучшим вратарем в сезоне по количеству сухих матчей. Немаловажную роль в этом успехе играет и коммуникацией на поле. Как, к примеру, подсказывал Кампосу?

– Это было не сложно, поскольку он понимает английский язык, который знаю и я.

– Ты говорил, что лучший свой матч провел против Вереса (1:1). А был ли поединок, после которого ты был крайне недоволен своими действиями?

– Это был встреча с «Динамо» (0:3), поскольку пропущенный первый гол, когда я пошел на выход на стандарте и не добрался до мяча, считаю, повлиял на дальнейшее ход событий.

– Учитывая, что ты киевлянин, матчи против «Динамо» для тебя принципиальны?

– Нет. Как и поединки против «Шахтера», в структуре которого я проработал несколько лет. Было исключительно понимание силы соперника, что добавляло желания лучше сыграть на фоне такого оппонента, не более того.

– Первые шаги в футболе ты начинал с вратарской позиции?

– Поначалу все было смешано и периодично. Уже со временем моя позиция была определена в воротах.

– Во сколько лет ты занял пост номер один?

– Наверное, лет в 10 или 11.

– После этого ты наверняка начал чаще обращать внимание на игру вратарей. Кто был для тебя примером?

– Из европейских вратарей это был Икер Касильяс. Мне импонировал его ментальный образ, как футболиста и как лидера команды. Его спокойствие поражало. Мне кажется, Касильяс умел управлять игрой, ее темпом. Он классно руководил обороной.

А в Украине ранее мне нравились Александр Шовковский и Андрей Пятов. Я за ними больше всего наблюдал. Это два ярких исполнителя своего амплуа. А сейчас мне нравится игра Дмитрия Ризныка.

– Ты прошел и школу «Шахтера», почему, на твой взгляд, не удалось закрепиться в составе «горняков»?

– Думаю, что на тот момент я был слабее своих конкурентов, поэтому в какой-то момент внутреннее понимание ситуации подсказало, что для того, чтобы продолжать свой путь, нужно получать игровое время. В один момент все удачно сложилось, и я перешел в «Александрию».

– В структуре «Александрии» ты с 2021 года. Юрий Гура, когда был главным тренером, не сильно тебе доверял, или все дело в молодости?

– Я не могу сказать, что он мне не доверял, просто нужно было учитывать возраст, к тому же мой конкурент имел больше опыта, можно сказать, был более сформировавшимся голкипером. И это был выбор наставника.

– В полной мере в тебя уже поверил Руслан Ротань?

– Да.

– Чем силен этот тренер?

– У Руслана Петровича есть четкое видение того, как он хочет, чтобы действовала его команда. При этом каждый футболист знает, что ему нужно делать и что не нужно в этой структуре игры. Наставника отличает умение донести до подопечных свои требования, поэтому игрокам легче это воплотить в жизнь на футбольном поле, что являлось залогом успеха.

ФК Александрия. Георгий Ермаков

– Ты упомянул о коллективе. За свою пока непродолжительную карьеру, он в «Александрии» был лучшим?

– Бесспорно. Мне больше нечего добавить.

– Фанфары отгремели, что дальше?

– На данный момент я еду на молодежный чемпионат Европы. У нас начался тренировочный сбор. Поэтому пока все мысли об этом. А что касается клубной карьеры, то мой контракт принадлежит израильскому «Маккаби» Хайфа, куда я должен прибыть после Евро.

– Естественно, пока неизвестно, кто будет первым номером сборной Украины на чемпионате Европы, но ты отыграл свой первый полноценный сезон. Есть ли за спиной усталость?

– Физически и морально я готов. Это новый вызов. Само понимание того, что ты выступаешь за сборную своей страны, только добавляет мотивации.

– Дания, Финляндия, Нидерланды, Украина. Кто фаворит группы?

– Пока сложно сказать. Я видел матчи датчан и финнов. Могу сказать, что это очень сильные соперники по многим аспектам игры. В этих поединках необходимо будет прикладывать максимум усилий, чтобы добиваться положительного результата.

– Чего можно или нужно добиться на чемпионате Европы, чтобы быть удовлетворенным?

– Выиграть турнир. Задача всегда должна быть максимальной. Спортсмена всегда может удовлетворить только победа. Понятно, что к большим успехам необходимо двигаться постепенно. Нужно идти от игры к игре, чтобы говорить о каких-то глобальных целях.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК