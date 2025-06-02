Украина. Премьер лига02 июня 2025, 19:57 |
3643
6
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Украинский тренер покинет полтавский клуб
02 июня 2025, 19:57 |
3643
6
Вчера, 1 июня, состоялся ответный стыковой матч между «Ворсклой» и «Кудровкой», по итогам которого стало ясно, что спустя 30 лет «Ворскла», которая становилась обладателем Кубка Украины, покидает элитный дивизион.
По информации портала ТаТоТаке, вчерашний матч против «Кудровки» стал последним для украинца Юрия Максимова на посту главного тренера «Ворсклы».
Отмечается, что Максимов покинул бы «Ворсклу» даже в случае победы в стыковых матчах и сохранения прописки в элите украинского футбола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июня 2025, 01:23 0
Турнир с участием 32 команд состоится в США с 15 июня по 13 июля
Футбол | 02 июня 2025, 07:19 8
Причина – нецензурная лексика и общение на русском языке
Футбол | 02.06.2025, 20:17
Футбол | 02.06.2025, 04:26
Футбол | 02.06.2025, 13:21
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Максимов с каждым годом только деградирует. Бросай эту работу Юра. Не твоё это дело.
Показать Скрыть 5 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.06.2025, 08:21 13
01.06.2025, 06:33 10
01.06.2025, 00:45 2
02.06.2025, 08:17 4
01.06.2025, 09:14 4
02.06.2025, 09:03 3
01.06.2025, 10:12 2
01.06.2025, 07:23 7