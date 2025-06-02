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  4. Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 19:57 |
3643
6

Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ

Украинский тренер покинет полтавский клуб

02 июня 2025, 19:57 |
3643
6
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Вчера, 1 июня, состоялся ответный стыковой матч между «Ворсклой» и «Кудровкой», по итогам которого стало ясно, что спустя 30 лет «Ворскла», которая становилась обладателем Кубка Украины, покидает элитный дивизион.

По информации портала ТаТоТаке, вчерашний матч против «Кудровки» стал последним для украинца Юрия Максимова на посту главного тренера «Ворсклы».

Отмечается, что Максимов покинул бы «Ворсклу» даже в случае победы в стыковых матчах и сохранения прописки в элите украинского футбола.

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Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Максимов отставка
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 6
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apepa
Максимов с каждым годом только деградирует. Бросай эту работу Юра. Не твоё это дело.
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