Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ

Вчера, 1 июня, состоялся ответный стыковой матч между «Ворсклой» и «Кудровкой», по итогам которого стало ясно, что спустя 30 лет «Ворскла», которая становилась обладателем Кубка Украины, покидает элитный дивизион.

По информации портала ТаТоТаке, вчерашний матч против «Кудровки» стал последним для украинца Юрия Максимова на посту главного тренера «Ворсклы».

Отмечается, что Максимов покинул бы «Ворсклу» даже в случае победы в стыковых матчах и сохранения прописки в элите украинского футбола.