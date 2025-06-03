Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны все четвертьфинальные пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 03:59 |
209
0

Стали известны все четвертьфинальные пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин

2 июня на Открытом чемпионате Франции завершились поединки четвертого круга

03 июня 2025, 03:59 |
209
0
Стали известны все четвертьфинальные пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоялись матчи 1/8 финала в верхней части мужской сетки.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер в трех сетах разгромил «нейтрала» Андрея Рублева.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующим соперником итальянца будет представитель Казахстана Александр Бублик, который сенсационно выбил пятую ракетку мира Джека Дрейпера в четырех партиях.

Третий сеяный Александр Зверев досрочно завершил встречу против Таллона Грикспора после травмы нидерландца во втором сете.

За выход в полуфинал грунтового мейджора в Париже Зверев поборется против легендарного серба Новака Джоковича. Ноле в четвертом круге одолел Кэмрона Норри.

1 июня на Ролан Гаррос прошли поединки 1/8 финала в нижней части сетки.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [17] – 6:1, 6:3, 6:4
Александр Бублик – Джек Дрейпер [5] – 5:7, 6:3, 6:2, 6:4

Александр Зверев [3] – Таллон Грикспор – 6:4, 3:0, RET., Зверев
Кэмерон Норри – Новак Джокович [6] – 2:6, 3:6, 2:6

Ролан Гаррос 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Александр Бублик
Александр Зверев [3] – Новак Джокович [6]

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [8] – Фрэнсис Тиафо [15]
Томми Пол [12] – Карлос Алькарас [2]

По теме:
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 3 июня
Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Ролан Гаррос 2025 Янник Синнер Андрей Рублев Джек Дрейпер Александр Бублик Александр Зверев Таллон Грикспор Кэмерон Норри Новак Джокович Лоренцо Музетти Фрэнсис Тиафо Томми Пол Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Футбол | 02 июня 2025, 05:23 49
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26

Поднялись в классе 4 команды, и столько же выбыли в Первую лигу

Капитан сборной Украины – цель для топ-клуба. Его заменит украинец
Футбол | 02 июня 2025, 19:39 30
Капитан сборной Украины – цель для топ-клуба. Его заменит украинец
Капитан сборной Украины – цель для топ-клуба. Его заменит украинец

Николай Матвиенко стал целью для «Бенфики»

Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Футбол | 02.06.2025, 08:17
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Три футболиста ПСЖ не будут считаться победителями Лиги чемпионов
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Бокс | 02.06.2025, 03:48
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Буассон, сотворишая самую громкую сенсацию на РГ, дала пресс-конференцию
Теннис | 02.06.2025, 21:35
Буассон, сотворишая самую громкую сенсацию на РГ, дала пресс-конференцию
Буассон, сотворишая самую громкую сенсацию на РГ, дала пресс-конференцию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 18
Бокс
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 10
Футбол
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
02.06.2025, 07:19 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
02.06.2025, 09:03 9
Бокс
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
02.06.2025, 08:21 17
Бокс
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 8
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
01.06.2025, 00:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем