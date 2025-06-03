Стали известны все четвертьфинальные пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
2 июня на Открытом чемпионате Франции завершились поединки четвертого круга
2 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоялись матчи 1/8 финала в верхней части мужской сетки.
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер в трех сетах разгромил «нейтрала» Андрея Рублева.
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Следующим соперником итальянца будет представитель Казахстана Александр Бублик, который сенсационно выбил пятую ракетку мира Джека Дрейпера в четырех партиях.
Третий сеяный Александр Зверев досрочно завершил встречу против Таллона Грикспора после травмы нидерландца во втором сете.
За выход в полуфинал грунтового мейджора в Париже Зверев поборется против легендарного серба Новака Джоковича. Ноле в четвертом круге одолел Кэмрона Норри.
1 июня на Ролан Гаррос прошли поединки 1/8 финала в нижней части сетки.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [17] – 6:1, 6:3, 6:4
Александр Бублик – Джек Дрейпер [5] – 5:7, 6:3, 6:2, 6:4
Александр Зверев [3] – Таллон Грикспор – 6:4, 3:0, RET., Зверев
Кэмерон Норри – Новак Джокович [6] – 2:6, 3:6, 2:6
Ролан Гаррос 2025. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Александр Бублик
Александр Зверев [3] – Новак Джокович [6]
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [8] – Фрэнсис Тиафо [15]
Томми Пол [12] – Карлос Алькарас [2]
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