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  4. Пятая ракетка мира потерпел неожиданное поражение и вылетел из РГ
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 20:50 |
686
5

Пятая ракетка мира потерпел неожиданное поражение и вылетел из РГ

Джек Дрейпер в четырех сетах уступил Александру Бублику

02 июня 2025, 20:50 |
686
5
Пятая ракетка мира потерпел неожиданное поражение и вылетел из РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Пятая ракетка мира Джек Дрейпер завершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Во 1/8 финала 23-летний британский теннисист в четырех сетах уступил Александру Бублику (ATP 62) из Казахстана. Взяв первый сет, британец в последующих трех партиях растерял преимущество и потерпел неожиданное поражение.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 35 минут. Это было их четвертое противостояние, счет – 2:2.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Джек Дрейпер (Великобритания) [5] – Александр Бублик (Казахстан) – 7:5, 3:6, 2:6, 4:6

Казахский теннисист впервые в карьере вышел в четвертьфинал парижского мейджора.

Следующим соперником Бублика будет победитель противостояния Янник Синнер (Италия, ATP 1) – Андрей Рублев (ATP 15).

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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c_a_p2
буБлік - це манкурт що народивсь какакацапом
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0
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Александр Компаниец
Легенда
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-1
sssr2025
Браво Саша! Покарав англосакса
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-2
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