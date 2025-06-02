Пятая ракетка мира потерпел неожиданное поражение и вылетел из РГ

Пятая ракетка мира Джек Дрейпер завершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Во 1/8 финала 23-летний британский теннисист в четырех сетах уступил Александру Бублику (ATP 62) из Казахстана. Взяв первый сет, британец в последующих трех партиях растерял преимущество и потерпел неожиданное поражение.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 35 минут. Это было их четвертое противостояние, счет – 2:2.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Джек Дрейпер (Великобритания) [5] – Александр Бублик (Казахстан) – 7:5, 3:6, 2:6, 4:6

Казахский теннисист впервые в карьере вышел в четвертьфинал парижского мейджора.

Следующим соперником Бублика будет победитель противостояния Янник Синнер (Италия, ATP 1) – Андрей Рублев (ATP 15).