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  4. Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 23:37 | Обновлено 02 июня 2025, 23:44
248
1

Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос

Итальянский теннисист переиграл Андрея Рублева

02 июня 2025, 23:37 | Обновлено 02 июня 2025, 23:44
248
1
Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В 1/8 финала парижского мейджора итальянский теннисист в трех сетах разобрался с «нейтральным» Андреем Рублевым (АТР 15). Для Синнера это уже 18-я победа подряд на турнирах Большого шлема.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 1 минуту. Это был их десятый очный поединок и седьмая победа Янника.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Андрей Рублев [17] – 6:1, 6:3, 6:4

Для итальянского теннисиста это 11-й четвертьфинал на турнирах Большого шлема и третий на Ролан Гаррос.

Следующим соперником Синнера будет представитель Казахстана Александр Бублик (ATP 62), неожиданно обыгравший пятую ракетку мира – британца Джека Дрейпера.

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Ролан Гаррос 2025 Янник Синнер Андрей Рублев Александр Бублик
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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apepa
В одни ворота! Браво Яник!
Скушаю за тебя на ночь творожный рогалик!
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