Отправил нейтрального отдыхать. Синнер вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Итальянский теннисист переиграл Андрея Рублева
Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В 1/8 финала парижского мейджора итальянский теннисист в трех сетах разобрался с «нейтральным» Андреем Рублевым (АТР 15). Для Синнера это уже 18-я победа подряд на турнирах Большого шлема.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 1 минуту. Это был их десятый очный поединок и седьмая победа Янника.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Андрей Рублев [17] – 6:1, 6:3, 6:4
Для итальянского теннисиста это 11-й четвертьфинал на турнирах Большого шлема и третий на Ролан Гаррос.
Следующим соперником Синнера будет представитель Казахстана Александр Бублик (ATP 62), неожиданно обыгравший пятую ракетку мира – британца Джека Дрейпера.
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