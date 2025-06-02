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  4. Джокович без проблем разобрался с британцем. Следующий – Зверев
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 19:30 | Обновлено 02 июня 2025, 19:33
119
1

Джокович без проблем разобрался с британцем. Следующий – Зверев

Сербский теннисист в трех сетах переиграл Кэмерона Норри

02 июня 2025, 19:30 | Обновлено 02 июня 2025, 19:33
119
1
Джокович без проблем разобрался с британцем. Следующий – Зверев
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В 1/8 финала парижского мейджора сербский теннисист в трех сетах переиграл Кэмерона Норри (ATP 81) из Великобритании.

Джокович еще не отдал соперникам ни одного сета на текущем турнире.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 15 минут. Это был их шестой очный поединок и шестая победа серба.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Кэмерон Норри (Великобритания) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 2:6, 3:6, 2:6

Для Ноле это будет 62-й четвертьфинал на турнирах Большого шлема и 19-й на Ролан Гаррос.

Следующим соперником Джоковича будет третья ракетка мира Александр Зверев (Германия).

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Ролан Гаррос 2025 Новак Джокович Кэмерон Норри Александр Зверев
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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