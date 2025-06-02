Джокович без проблем разобрался с британцем. Следующий – Зверев
Сербский теннисист в трех сетах переиграл Кэмерона Норри
24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В 1/8 финала парижского мейджора сербский теннисист в трех сетах переиграл Кэмерона Норри (ATP 81) из Великобритании.
Джокович еще не отдал соперникам ни одного сета на текущем турнире.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 15 минут. Это был их шестой очный поединок и шестая победа серба.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Кэмерон Норри (Великобритания) – Новак Джокович (Сербия) [6] – 2:6, 3:6, 2:6
Для Ноле это будет 62-й четвертьфинал на турнирах Большого шлема и 19-й на Ролан Гаррос.
Следующим соперником Джоковича будет третья ракетка мира Александр Зверев (Германия).
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