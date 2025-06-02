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  4. Определена половина участников 1/4 финала Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 04:29 |
312
0

Определена половина участников 1/4 финала Ролан Гаррос 2025 у мужчин

1 июня на французском мейджоре состоялись матчи четвертого раунда в нижней части сетки

02 июня 2025, 04:29 |
312
0
Определена половина участников 1/4 финала Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

1 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоялись матчи 1/8 финала в нижней части мужской сетки.

Действующий чемпион Карлос Алькарас в четырех сетах разобрался с 13-м номером посева Беном Шелтоном.

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Следующим соперником испанца будет американец Томми Пол, который прошел представителя Австралии Алексея Попырина.

В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся итальянец Лоренцо Музетти и американец Фрэнсис Тиафо. Музетти выбил Хольгера Руне из Дании, а Тиафо одолел немца Даниэля Альтмайера.

2 июня на Ролан Гаррос пройдут встречи четвертого раунда в верхней части мужской сетки.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [8] – Хольгер Руне [10] – 7:5, 3:6, 6:3, 6:2
Фрэнсис Тиафо [15] – Даниэль Альтмайер – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)

Алексей Попырин [25] – Томми Пол [12] – 3:6, 3:6, 3:6
Бен Шелтон [13] – Карлос Алькарас [2] – 6:7 (8:10), 3:6, 6:4, 4:6

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [8] – Фрэнсис Тиафо [15]
Томми Пол [12] – Карлос Алькарас [2]

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Ролан Гаррос 2025 Лоренцо Музетти Хольгер Руне Фрэнсис Тиафо Даниэль Альтмайер Алексей Попырин Томми Пол Бен Шелтон Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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