Определена половина участников 1/4 финала Ролан Гаррос 2025 у мужчин
1 июня на французском мейджоре состоялись матчи четвертого раунда в нижней части сетки
1 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоялись матчи 1/8 финала в нижней части мужской сетки.
Действующий чемпион Карлос Алькарас в четырех сетах разобрался с 13-м номером посева Беном Шелтоном.
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Следующим соперником испанца будет американец Томми Пол, который прошел представителя Австралии Алексея Попырина.
В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся итальянец Лоренцо Музетти и американец Фрэнсис Тиафо. Музетти выбил Хольгера Руне из Дании, а Тиафо одолел немца Даниэля Альтмайера.
2 июня на Ролан Гаррос пройдут встречи четвертого раунда в верхней части мужской сетки.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [8] – Хольгер Руне [10] – 7:5, 3:6, 6:3, 6:2
Фрэнсис Тиафо [15] – Даниэль Альтмайер – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)
Алексей Попырин [25] – Томми Пол [12] – 3:6, 3:6, 3:6
Бен Шелтон [13] – Карлос Алькарас [2] – 6:7 (8:10), 3:6, 6:4, 4:6
Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [8] – Фрэнсис Тиафо [15]
Томми Пол [12] – Карлос Алькарас [2]
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