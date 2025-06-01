Американец Тиафо впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос
Фрэнсис в трех сетах переиграл Даниэля Альтмайера
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (ATP 16) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В 1/8 финала американец в трех сетах переиграл Даниэля Альтмайера (ATP 66) из Германии. Фрэнсис отыгрался с 2:5 в третьей партии, перевел концовку сета на тай-брейк и довел матч до победы.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 20 минут. Это было их третье очное противостояние и третья победа американца.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Фрэнсис Тиафо (США) [15] – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)
Тиафо впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос.
Следующим соперником Фрэнсиса будет победитель противостояния Лоренцо Музетти (Италия, ATP 7) – Хольгер Руне (Дания, ATP 10).
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