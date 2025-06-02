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  4. Музетти вышел в свой второй четвертьфинал на ТБШ и первый на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 01:33 | Обновлено 02 июня 2025, 02:17
70
0

Музетти вышел в свой второй четвертьфинал на ТБШ и первый на Ролан Гаррос

Итальянец в четырех сетах переиграл Хольгера Руне

02 июня 2025, 01:33 | Обновлено 02 июня 2025, 02:17
70
0
Музетти вышел в свой второй четвертьфинал на ТБШ и первый на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (ATP 7) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В 1/8 финала итальянец в четырех сетах переиграл Хольгера Руне (ATP 10) из Дании.

Для Лоренцо это первая победа над топ-10 на турнирах Большого шлема и 13-я в карьере.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 21 минуту. Это было их третье очное противостояние и первая победа итальянца.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [8] – Хольгер Руне (Дания) [10] – 7:5, 3:6, 6:3, 6:2

Музетти вышел в свой второй четвертьфинал на турнирах Большого шлема и первый на Ролан Гаррос.

Следующим соперником итальянского теннисиста будет американец – Фрэнсис Тиафо (ATP 16).

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Ролан Гаррос 2025 Лоренцо Музетти Хольгер Руне Фрэнсис Тиафо
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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