Музетти вышел в свой второй четвертьфинал на ТБШ и первый на Ролан Гаррос
Итальянец в четырех сетах переиграл Хольгера Руне
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (ATP 7) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В 1/8 финала итальянец в четырех сетах переиграл Хольгера Руне (ATP 10) из Дании.
Для Лоренцо это первая победа над топ-10 на турнирах Большого шлема и 13-я в карьере.
Теннисисты провели на корте 3 часа и 21 минуту. Это было их третье очное противостояние и первая победа итальянца.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Лоренцо Музетти (Италия) [8] – Хольгер Руне (Дания) [10] – 7:5, 3:6, 6:3, 6:2
Музетти вышел в свой второй четвертьфинал на турнирах Большого шлема и первый на Ролан Гаррос.
Следующим соперником итальянского теннисиста будет американец – Фрэнсис Тиафо (ATP 16).
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