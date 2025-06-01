Американский теннисист стал первым четвертьфиналистом Ролан Гаррос
Томми Пол в трех сетах разобрался с Алексеем Попыриным
Американский теннисист Томми Пол (ATP 12) стал первым четвертьфиналистом Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В 1/8 финала парижского мейджора американец в трех сетах разобрался с Алексеем Попыриным (ATP 25), представляющим Австралию.
По ходу матча Томми оформил пять брейков против одного у австралийца.
Теннисисты провели на корте 1 час и 52 минуты. Это был их пятый очный поединок и четвертая победа американца.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Томми Пол (США) [12] – Алексей Попырин (Австралия) [25] – 6:3, 6:3, 6:3
Для Пола это шестая и вторая подряд победа над топ-30 на турнирах Большого шлема.
Следующим соперником Томми Пола будет будет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания, АТР 2) – Бен Шелтон (США, АТР 13).
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