Новый вызов Криштиану. Как Роналду может дважды за лето сменить клуб

26 мая звездный португальский футболист современности Криштиану Роналду выложил пост в Instagram, который сопроводил следующей подписью: «Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем».

Это заявление, которое уже собрало более 10 миллионов лайков и 250 тысяч комментариев, сделанное на 655-миллионную аудиторию подписчиков, стало более чем прозрачным намеком на грядущий уход Криштиану из саудовского клуба «Аль-Наср» этим летом.

В связи с этим более чем логичным является вопрос: а что же дальше? Однозначного ответа на него пока нет, кроме того, что Роналду абсолютно точно не планирует заканчивать профессиональную карьеру игрока, хотя в феврале и отпраздновал свой 40-летний юбилей.

Впрочем, лето 2025 года в определенной степени является особенным, и тот факт, что именно сейчас подходит к концу срок действия контракта Криштиану делает его еще более интригующим. Все потому, что может случиться даже так, что за ближайшие три месяца Роналду дважды сменит клуб. Впрочем, давайте обо всем по порядку…

Саудовское наследие

В «Аль-Наср» Криштиану Роналду перебрался в самом конце 2022 года. После неудачного возвращения в «Манчестер Юнайтед» португалец в какой-то момент осознал, что более не является на «Олд Траффорд» фигурой того масштаба, которой он сам себя видел. Пришлось идти на досрочное расторжение трудового соглашения, благо что интерес из Саудовской Аравии вполне поощрял такой ход событий.

В «Аль-Насре» Роналду гарантировали баснословный оклад – 177 миллионов фунтов в год. Это суммы оказалось достаточно, чтобы Криштиану впервые в своей карьере решился покинуть европейский футбол и перебраться в саудовскую Про-лигу, а сам трансфер руководство «Аль-Насра» охарактеризовало не иначе как «историческим».

Появление Роналду в Саудовской Аравии, безусловно, помогло существенно поднять интерес к тамошнему клубному футболу и элитарной лиге. Очень скоро вслед за португальцем на Ближний Восток потянулись и другие звезды европейского футбола – Неймар, Карим Бензема, Н'Голо Канте, Садио Мане, Джордан Хендерсон и многие другие.

Однако за два с половиной года пребывания в Саудовской Аравии Криштиану Роналду не выиграл наиболее значимых трофеев в тамошнем футболе. В сезоне-2022/23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад», а «Аль-Наср» финишировал вторым с отставанием в 5 пунктов. Спустя год золото лиги досталось «Аль-Хилялю», а команда Криштиану опять стала второй (на этот раз с отставанием аж в 14 очков), а по итогам сезона-2024/25 лучшей командой клубного саудовского футбола опять оказался «Аль-Иттихад», но на этот раз вторым стал все тот же «Аль-Хиляль», а вот «Аль-Наср» оказался лишь третьим.

В двух полных сезонах, которые Роналду провел в саудовской Про-лиге, португалец становился лучшим снайпером соревнования, но… Это явно не то, ради чего он переезжал в этот регион. Да и победа в Клубном кубке арабских чемпионов-2023 – турнире, авторитет которого не столь высок из-за особенностей с организационными моментами – не является для Роналду хоть сколько-нибудь значимой вершиной в его профессиональной карьере игрока.

Да, с одной стороны, именно переезд Роналду в «Аль-Наср» позволил набрать ход «саудовскому буму», вследствие чего в тамошний чемпионат поехали многие звезды из европейских топ-клубов. Но с другой… Сам Криштиану в Саудовской Аравии остался без главных трофеев, а потому неудивительно, что португалец задумался над уходом из «Аль-Насра»…

Клубный чемпионат мира ФИФА и трансферный лоббизм Инфантино

Лето нынешнего года, как уже отмечалось выше, является особенным, если брать во внимание футбольные аспекты. Дело в том, что с 15 июня по 13 июля в США состоится первый розыгрыш обновленного клубного чемпионата мира ФИФА, участие в котором примут 32 команды из разных уголков земного шара. Этот турнир в мировой прессе уже называют не иначе как «детищем Инфантино».

Президент ФИФА Джанни Инфантино недавно пообщался с известным американским интернет-стримером Дарреном Уоткинсом-младшим более известным как IShowSpeed, и в процессе беседы выразил надежду, что Криштиану Роналду примет участие в КЧМ-2025, несмотря на то, что «Аль-Наср» квалифицироваться на турнир не сумел.

«Роналду может сыграть за одну из команд на клубном чемпионате мира. Я слышал, что идут переговоры с некоторыми клубами, так что если какой-либо из них заинтересован в том, чтобы нанять Роналду для участия в КЧМ-2025... Кто знает, кто знает…» – заявил Инфантино.

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Для Инфантино очень важно, чтобы на КЧМ-2025 сыграли лучшие футболисты планеты современности, а также те звездные ветераны, имена которых являлись олицетворением мирового футбола в последние десятилетия. И Криштиану Роналду, безусловно, один из таковых, равно как и его известный соперник-оппонент – аргентинец Лионель Месси, который сможет поучаствовать на КЧМ-2025 в составе «Интер Майами».

Почему Инфантино настолько заинтересован в том, чтобы Криштиану Роналду сыграл на клубном чемпионате мира, что даже публично лоббирует трансфер португальца в любую из команд-участниц соревнования? Здесь все просто: продажи билетов на турнир идут совсем не так хорошо, как предполагали в ФИФА, из-за чего перспектива полупустых стадионов становится все более и более вероятной, а это, в свою очередь, окажется колоссальным финансовым фиаско для главного футбольного органа планеты, а также персональным имиджевым ударом по Инфантино.

Где может оказаться Роналду и почему летом он может сменить клуб дважды

Еще осенью минувшего года стало известно, что ФИФА решила инициировать открытие специального трансферного окна для клубов, принимающих участие в КЧМ-2025, которое будет работать с 1 по 10 июня. Благодаря этому, как ожидает орган, возглавляемый Инфантино, на турнир в США смогут приехать лучшие футболисты мирового футбола.

На текущий момент известно, что Роналду получал предложения от марокканского клуба «Видад» из Касабланки, а также от неназванного клуба из Бразилии. По данным, которые можно встретить в сети, последним, вероятно, является «Ботафого». Есть также информация, что к подписанию Роналду боссов мексиканского «Монтеррея» склоняет испанский ветеран-центрбек этой команды Серхио Рамос, который много лет играл вместе с португальцем за «Реал».

Также нельзя исключать, что Роналду может вернуться на родину, однако для участия в КЧМ-2025 ему потребуется подписать соглашение либо с «Порту», либо с «Бенфикой», которые примут участие в соревновании. А эти клубы являются злейшими соперниками лиссабонского «Спортинга» – родной команды Криштиану, в которой он, возможно, еще пожелает завершить карьеру, потому, говоря откровенно, такие варианты вряд ли являются реальными.

В разное время в прессе мелькали и слухи относительно других команд, которые готовятся сыграть на КЧМ-2025, и которым якобы было бы интересно сотрудничество с Роналду. Это как минимум американский «Лос-Анджелес», а также саудовский «Аль-Хиляль», которому точно хватит денег, чтобы обеспечить португальцу не менее комфортный контракт, чем он имел в «Аль-Насре».

В Европе серьезного интереса к Роналду в принципе нет, однако на днях появилась сенсационная информация о якобы готовности президента «Реала» Флорентино Переса вернуть португальца в стан «бланкос». План босса мадридского клуба, если доверять источникам, весьма прост: оформить с Роналду краткосрочное соглашение на период проведения КЧМ-2025, а если там Криштиану покажет, что он все еще в полном порядке, то и продлить с ним трудовой договор на весь сезон-2025/26.

Учитывая невероятную предприимчивость Переса, в подобного рода слухи можно поверить, да и задобрить босса ФИФА для руководителей «Реала» лишним не будет, ведь они прекрасно понимают, как функционируют многие процессы в большой футбольной политике.

Сам Роналду, очевидно, весьма заинтересован в том, чтобы сыграть на КЧМ-2025. Потенциальная победа в этом турнире помогла бы Криштиану вновь напомнить о себе всему миру, так как последние командные неудачи в рядах саудовского «Аль-Насра» (равно как и провальное возвращение в «Манчестер Юнайтед», случившееся перед отъездом на Ближний Восток) все-таки изрядно подмочили репутацию португальца.

Поэтому летом нынешнего года вполне может случится ситуация, при которой Криштиану Роналду дважды сменит клуб. Хотя может произойти и так, что он сменит его лишь однажды. Но в целом, зная непредсказуемость последних решений португальца, можно допускать и вовсе тот факт, что он останется в «Аль-Насре», боссы которого, как сообщается, приложат максимум усилий для того, чтобы ублажить свою главную звезду.

В любом случае – держим руку на пульсе, будет интересно…