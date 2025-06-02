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  4. Прекратит существование? Стало известно, что ждет Ворсклу в будущем
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 10:51 |
1632
2

Прекратит существование? Стало известно, что ждет Ворсклу в будущем

Константин Жеваго недоволен тем, как Лысак и Фундерат управляли командой

02 июня 2025, 10:51 |
1632
2
Прекратит существование? Стало известно, что ждет Ворсклу в будущем
ФК Ворскла Полтава

1 июня состоялся второй матч между «Кудровкой» и полтавской «Ворсклой», где команды определили учасника элитного дивизиона чемпионата Украины в сезоне 2025/26.

Клуб из Первой лиги сенсационно одолел более известного соперника – судьба путевки в УПЛ решилась в серии пенальти, где сильнее оказалась «Кудровка» (2:2, в серии пенальти – 4:3).

После вылета полтавского коллектива в Первую лигу, среди болельщиков появились опасения, что клуб может прекратить свое существование, учитывая финансовые проблемы и три трансферных бана.

По информации источника «Бей-беги», президент клуба Константин Жеваго не намерен бросать команду на произвол судьбы. Функционер очень недоволен тем, как полтавский клуб деградировал под управлением вице-презиента Олега Лысака и спортивного директора Александра Фундерата.

Жеваго намерен провести совещание с представителями «Ворсклы», чтобы обсудить будущее команды и ее вектор развития. Сообщается, что президент намерен найти новых функционеров, которые будут управлять полтавским клубом.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Ворскла Полтава Кудровка Константин Жеваго Олег Лысак Александр Фундерат
Николай Титюк Источник: Бей-беги
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Falko
Вони йому теж можуть сказати: ну, приїжджай, покеруй ;))
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0
mini.f
То, что Ворскла вылетила с ПЛ - 100 процентная "заслуга "бездаря" тренера и только его. Это понимают даже мои коты... Меня лично всегда удивлял этот кругооборот тренеров в наших командах - одни и те-же лица всю жизнь перемещаются по кругу - с одной команды  другую... Простыми словами - это футбольная мафия, где результат мало кого волнует, просто бандиты отмывают деньги через команды. Вся Украина знает кто такой Жеваго, кто такой Суркис и еже с ними Поворознюк, и все те, кто держит команды. Только правоохранительные органы ничего не хотят знать, и это просто ужасно. Откуда у руководства клубов десятки миллионов зеленых денег на содержание команд? В стране идет война на выживание Украины, а футбольная мафия жирует в это время, игроки команд цинично обматываются национальным флагом , выходя на поле, но ни один из них добровольцем не пошел , и никогда не пойдет на фронт защищать Украину, в отличие от других спортсменов с мировым именем, которые защищают страну и те, кто уже погиб на поле боя, а таких уже более 500 человек...
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