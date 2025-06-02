Прекратит существование? Стало известно, что ждет Ворсклу в будущем

1 июня состоялся второй матч между «Кудровкой» и полтавской «Ворсклой», где команды определили учасника элитного дивизиона чемпионата Украины в сезоне 2025/26.

Клуб из Первой лиги сенсационно одолел более известного соперника – судьба путевки в УПЛ решилась в серии пенальти, где сильнее оказалась «Кудровка» (2:2, в серии пенальти – 4:3).

После вылета полтавского коллектива в Первую лигу, среди болельщиков появились опасения, что клуб может прекратить свое существование, учитывая финансовые проблемы и три трансферных бана.

По информации источника «Бей-беги», президент клуба Константин Жеваго не намерен бросать команду на произвол судьбы. Функционер очень недоволен тем, как полтавский клуб деградировал под управлением вице-презиента Олега Лысака и спортивного директора Александра Фундерата.

Жеваго намерен провести совещание с представителями «Ворсклы», чтобы обсудить будущее команды и ее вектор развития. Сообщается, что президент намерен найти новых функционеров, которые будут управлять полтавским клубом.