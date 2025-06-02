Забили 4 гола. Сборная Украины U-21 провела контрольный матч
Голы обеспечили лидеры команды
Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Унаи Мельгосы провела контрольный матч против испанской команды Мурсия U-21.
Игра проходила в закрытом режиме и завершилась со счетом 4:0 в пользу украинской команды. Голы забивали Волошин, Ванат, Вьюнник и Велетень.
Сборная Украины готовится к старту чемпионата Европы и решила даже не публиковать стартовый состав на этот матч. Известно, что 6 июня команда сыграет спарринг с Испанией U-21.
На Евро-2025, который стартует 12 июня, украинская молодежка сыграет в группе с Финляндией, Нидерландами и Данией.
Контрольный матч
Украина U-21 – Мурсия U-21 4:0
Голы: Вьюнник, Волошин, Ванат, Велетень
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подобное поведение удивило обычных зрителей
Голкипер «Руха» держал свои ворота на «замке» 537 минут кряду