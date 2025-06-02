Забили 4 гола. Сборная Украины U-21 провела контрольный матч

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Унаи Мельгосы провела контрольный матч против испанской команды Мурсия U-21.

Игра проходила в закрытом режиме и завершилась со счетом 4:0 в пользу украинской команды. Голы забивали Волошин, Ванат, Вьюнник и Велетень.

Сборная Украины готовится к старту чемпионата Европы и решила даже не публиковать стартовый состав на этот матч. Известно, что 6 июня команда сыграет спарринг с Испанией U-21.

На Евро-2025, который стартует 12 июня, украинская молодежка сыграет в группе с Финляндией, Нидерландами и Данией.

Контрольный матч

Украина U-21 – Мурсия U-21 4:0

Голы: Вьюнник, Волошин, Ванат, Велетень