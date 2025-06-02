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  4. Забили 4 гола. Сборная Украины U-21 провела контрольный матч
Чемпионат Европы
02 июня 2025, 13:55 | Обновлено 02 июня 2025, 14:50
1543
2

Забили 4 гола. Сборная Украины U-21 провела контрольный матч

Голы обеспечили лидеры команды

02 июня 2025, 13:55 | Обновлено 02 июня 2025, 14:50
1543
2
Забили 4 гола. Сборная Украины U-21 провела контрольный матч
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Унаи Мельгосы провела контрольный матч против испанской команды Мурсия U-21.

Игра проходила в закрытом режиме и завершилась со счетом 4:0 в пользу украинской команды. Голы забивали Волошин, Ванат, Вьюнник и Велетень.

Сборная Украины готовится к старту чемпионата Европы и решила даже не публиковать стартовый состав на этот матч. Известно, что 6 июня команда сыграет спарринг с Испанией U-21.

На Евро-2025, который стартует 12 июня, украинская молодежка сыграет в группе с Финляндией, Нидерландами и Данией.

Контрольный матч

Украина U-21 – Мурсия U-21 4:0
Голы: Вьюнник, Волошин, Ванат, Велетень

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сборная Украины по футболу U-21 Реал Мурсия товарищеские матчи Евро-2025 U-21
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Андрій Заліщук
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Maks23
Это сборная должна выстрелить..💪💪💪
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