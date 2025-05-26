Марино Пушич в Шахтере. Послесловие

Это изначально было крайне странное и нетипичное назначение для «Шахтера». Около двадцати лет донецкий клуб не знал, что это такое: приглашать в команду нового наставника прямо посреди сезона, когда до решения ключевых турнирных задач еще уйма времени. В самой концовке, когда ситуация предельно ясна – пожалуйста. Тут сразу вспоминается тот же приход Мирчи Луческу, которому на первых порах активно помогал Виктор Прокопенко. А вот так, чтобы «Шахтер» менял наставника прямо в начале или середине осени… Здесь мы погрузимся в историю аж до 2002 года и будем вынуждены вспомнить эмоциональное увольнение Невио Скалы вместе с последующим приходом ему на замену Валерия Яремченко.

24 октября 2023 года президент «Шахтера» Ринат Ахметов снова решился на эмоциональный поступок – в отставку был отправлен Патрик ван Леувен, который продержался на посту коуча «горняков» лишь немногим более ста дней. Неудачные результаты, а что важнее – неприятие методов работы нидерландца со стороны ряда ключевых исполнителей первой команды, в итоге и привели к плачевному для ван Леувена концу в «Шахтере». Спустя неделю на его место пришел малоизвестный широкой футбольной общественности Украины босниец Марино Пушич, оставивший ради такой возможности «Фейеноорд», где он в последние годы трудился ассистентом Арне Слота.

И вот здесь мы наталкиваемся на второе крайне странное и нетипичное решение со стороны руководства «Шахтера». Дело в том, что с ходу, уж в новейшей истории клуба так точно, очень сложно вспомнить случай, когда бы первую донецкую команду было доверено возглавить специалисту, привыкшему пребывать на вторых ролях – читай, ассистенту. Да, у Пушича до «Шахтера» был непродолжительный опыт руководства «Твенте», где он был полноправным главным тренером, но тот период отметился рядом неоднозначностей, о которых мы в свое время рассказывали на страницах Sport.ua в рамках специального материала-представления нового коуча «оранжево-черных». А пока констатируем – с легкой руки спортивного директора клуба Дарио Срны президент «горняков» Ринат Ахметов решил доверить развитие своего проекта, в который он даже во время полномасштабной войны с российскими оккупантами продолжает вкладывать десятки миллионов евро, специалисту без существенного опыта на посту главного тренера, пускай даже речь и шла об ассистенте самого Арне Слота, впоследствии доказавшего свой класс и уровень в «Ливерпуле».

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Дебют у Пушича был крайне непростой. В Лиге чемпионов пришлось сразиться против «Барселоны» на выезде. И Марино с ходу дал понять, что готов быть на тренерской скамейке, несмотря на то что контракт с ним был оформлен за считанные часы до начала поединка. «Шахтер» проиграл со счетом 1:2, но никакой критики не заслужил, так как выглядел достаточно неплохо, тем более что в стартовом составе «горняков» на поле было аж десять украинцев.

В самом же клубе болельщиков продолжали уверять, что наняли не просто кого-то там, а специалиста высочайшего уровня. От генерального директора Сергея Палкина даже прозвучала фраза, которая давала понять фанатам «оранжево-черных», что в их клуб пришел наставник, от работы которого как минимум на половину зависели тогдашние успехи «Фейеноорда». Того «Фейеноорда», который, напомним, в 1/8 финала Лиги Европы-2022/23 буквально уничтожил «Шахтер» Игора Йовичевича в ответном поединке в Роттердаме со счетом 7:1.

«Нам прежде всего импонирует «Фейеноорд». Потому что тот футбол, в который они играли и играют – это наш футбол, наша ДНК, это наша философия. Мы начали анализировать работу «Фейеноорда»: кто за этим всем стоит, как это все происходит. И когда мы сделали эту «домашнюю работу», то поняли, что есть тренер, который очень много делает для успехов «Фейеноорда», для того, чтобы они играли в зрелищный футбол. И я считаю, что 50% той работы, которую мы сегодня видим у «Фейеноорда», – это работа Марино Пушича», – заявлял Палкин.

Под руководством Пушича «Шахтер» действительно очень быстро исправил к лучшему положение дел в украинской Премьер-лиге. Команда с боснийцем во главе вернула себе лидерство в турнире, обыграв «Динамо», после чего несколько притормозила, проиграв «Днепру-1» и сыграв вничью с «Полесьем», однако в 16-м туре «горняки» вернулись на победные рельсы, после чего выдали фантастическую 13-матчевую победную серию в чемпионате, став досрочно его победителем и даже позволив себе повалять дурака в финальных турах со все теми же «Днепром-1» и «Полесьем».

Казалось бы, Марино Пушич идеально пришелся ко двору в «Шахтере», но… Какое-то ощущение тревоги фанатов «горняков» не покидало. Например, были вопросы по способности нового тренерского штаба во главе с боснийцем закладывать основы физической готовности всей команде, а также работать на летних сборах с большим количеством игроков, из которых требовалось грамотно отсеять тех, кто пока реально не готов к выступлениям на самом высоком уровне.

Да и фактор испытания пресловутыми «медными трубами» никто не отменял. Завоевать чемпионство, как говорят профессиональные спортсмены, всегда проще, нежели затем удержаться на вершине. И вот с этим как раз у Пушича и случились проблемы. Сезон-2024/25 команда Марино начала так, что этого специалиста, по логике прежних решений и кейса Патрика ван Леувена, нужно было отправлять в отставку где-то на рубеже октября-ноября. В 11-м туре УПЛ «горняки» сыграли вничью с «Динамо», плотно засев на четвертой позиции национального чемпионата…

В зимнюю паузу «Шахтер» продолжил «сорить деньгами» на трансферном рынке, подписав для Пушича сразу троих новичков – центрбека Диего Арройо, вингера Алиссона и центрфорварда Кауана Элиаса. За двух последних донецкий клуб суммарно отвалил 31 миллион евро! Абсолютно космические деньги по меркам нынешней УПЛ, где трансферные расходы всех клубов в сезоне-2024/25 оказались равны 61 миллиону евро. Иными словами, только на зимнюю покупку двух бразильцев «Шахтер» потратил столько же, сколько все остальные клубы (и он сам тоже, так как летом-2024 было потрачено 5 миллионов на Фесюна и Грама) вместе взятые за весь сезон!

И что из этого удалось выжать человеку, от работы которого зависело 50% успеха «Фейеноорда»? Отнюдь немногое: «Шахтер» впервые при Ринате Ахметове финишировал вне топ-2 национального чемпионата, прогнозируемо не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а из трофеев довольствовался только Кубком Украины, который был взят пусть и в драматичном, но в крайне неприглядном с точки зрения игры обеих команд противостоянии с «Динамо». Да и то – лишь в серии послематчевых пенальти…

Неудивительно, что еще задолго до завершения сезона в прессе начали витать слухи о грядущем увольнении Пушича. Оно, откровенно говоря, напрашивалось. По логике прежних решений, как мы уже упоминали выше, еще осенью минувшего года. Но тогда Ринат Ахметов, очевидно, решил не поддаваться воли эмоций и дал шанс боснийцу спасти сезон, попутно инвестировав колоссальные средства в новых игроков. Впрочем, Пушич не справился и 24 мая, после финального матча УПЛ-2024/25 против «Руха», клуб объявил об увольнении Марино. Любопытно, что подопечные боснийца даже не смогли проводить своего коуча победой, сыграв в ничего не значащем поединке с львовянами вничью 1:1.

Сам Пушич в последние месяцы своего пребывания на посту коуча «Шахтера» не переставал удивлять, а порой даже и откровенно раздражать, непонятными заявлениями о якобы хорошем качестве игры, о стиле команды, о «шахтерском ДНК» и прочем подобном, чего на поле не было видно не только простым болельщикам, но и людям, которые в профессиональном футболе добились очень многого.

Вот и после своего увольнения босниец выдал резонансный спич, который дал понять, что Марино то ли не осознал, то ли не захотел осознать, насколько низко при нем просела команда в чемпионате…

«По моему мнению, если ты выигрываешь один трофей из двух возможных – это отличный сезон. Возможно, все привыкли, что мы выигрываем дубли, как в прошлом сезоне, но это футбол, бывает, что ты выигрываешь, а бывает наоборот. Думаю, мы провели хороший сезон, мы хорошо играли в Лиге чемпионов. Сезон не всегда считается удачным, если ты выиграл много титулов. Команда растет, наши футболисты показывают качественный футбол. Можно проиграть турнир, не выиграть титул, но нельзя терять свой стиль. Мы имеем свой стиль – это большая разница. В УПЛ я считаю, что мы заслуживали большего. Кубок Украины – это просто фантастика. Наш путь к финалу был самым тяжелым из всех возможных. Мы выиграли трофей», – заключил Пушич.

Кто конкретно из его подопечных в завершившемся сезоне продемонстрировал пристойный прогресс, что правда, Пушич предпочел не говорить. Потому, что таких игроков практически не было. Были лишь эпизодичные вспышки мастерства от Кевина, Марлона, Судакова или Ризныка, но в целом стабильно высокого уровня футбола в команде боснийца в сезоне-2024/25 не продемонстрировал никто. И одним из подтверждений этого является тот факт, что оценочная стоимость лидера нынешнего «Шахтера» Георгия Судакова в завершившемся сезоне впервые не выросла, а наоборот, упала – с 35 до 32 миллионов евро.

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В памяти болельщиков Марино Пушич останется таким себе «дядечкой-добрячком», который практически никогда не свирепствовал на «бровке», не кричал на футболистов, проявляя эмоции и требования обеспечить результат любой ценой. Этот тренер, наоборот, стал другом и любящим «вторым отцом» для большинства своих подопечных. Он давал им невероятное количество выходных дней, защищал от публичной критики, а еще не переставал улыбаться даже тогда, когда ситуация к этому, казалось бы, совсем не располагает. Впрочем, что-то подобное мы в «Шахтере» уже недавно видели, и плюс-минус с таким же финалом…

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Однако, чем Пушич точно отличается от Луиша Каштру, причем не в лучшую сторону, так это своей изворотливостью. И это также надолго останется в памяти фанатов «горняков». Эпизодов было немало, но мы остановимся только на трех, которые весьма ярко раскрывают личность боснийского наставника.

В конце ноября в авторитетном нидерландском De Telegraaf вышло интервью Пушича, в котором тот недвусмысленно дал понять, что уже зимой может покинуть «Шахтер». Тогда босниец привычно для себя сделал акцент на том, что его потенциальный уход может быть связан с напряженной ситуацией, которая якобы не касается футбола, где, по мнению Марино, все было хорошо.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Во время зимнего перерыва я пообщаюсь с клубом. Я тщательно подумаю, что мне следует делать [дальше]. Ситуация во многих отношениях очень напряженная, но с точки зрения футбола я хорошо провожу время. Мы развиваемся. Команда добивается большого прогресса. Не хочется просто так отказываться от этого», – заявил Пушич.

Уже через несколько дней после этого журналисты попросили Пушича прокомментировать подобное высказывание, на что тренер ответил – мол, не бежит от трудностей и намерен оставаться в клубе и в дальнейшем.

«У меня есть полтора года контракта с «Шахтером». Я намерен оставаться здесь как можно дольше, потому что я чувствую расположение не только в целом со стороны клуба, но и от моих игроков и людей, работающих в клубе. Несмотря на все трудности в стране, я не человек, который просто сбежит. Перед нами большое будущее. В футболе ты никогда не знаешь, что случится, здесь все очень непредсказуемо. Но мое намерение – оставаться как можно дольше в клубе», – сказал Пушич.

Тогда это было воспринято как мелочь. Трудности перевода или выражения своей позиции. Однако дальше было больше. 11 марта «Шахтер» на выезде сыграл вничью против «Карпат» (0:0), после чего Пушич в очередной раз вышел на публику с резонансным заявлением. На этот раз босниец огорошил признанием – мол, «Шахтер» более не борется за чемпионство, хотя на тот момент отставание «горняков» от «Динамо» составляло 10 очков при матче в запасе, очной дуэли с киевлянами и за девять туров до финиша.

«Нужно быть честными перед самими собой: мы потеряли шансы на титул УПЛ, потеряли шансы догнать «Динамо». Цель теперь – второе место чемпионата», – подчеркнул Пушич.

Логика событий, а также отнюдь не легкий ход по чемпионату «Динамо», давали понять, что коуч «Шахтера» своими словами буквально напрашивался на реакцию руководства – немедленное увольнение, так как теоретически «горняки» более чем могли догонять «бело-синих», да и вообще такого рода пораженческие публичные проявления никогда не присущи тренерам команд-грандов. За это Пушича раскритиковали как в прессе, так и в футбольном сообществе.

А что же сам Пушич? Правильно – через пару недель босниец в стиле Дональда Трампа отказался от своих слов. Он так и заявил: «Мои слова о том, что «Шахтер» не борется за титул? Я не помню, что я такое говорил». И пускай затем Марино попытался отшутиться, однако второй «звоночек» в аспекте чрезмерной изворотливости тренера прозвучал…

Третий эпизод, раскрывающий личность экс-наставника «Шахтера» произошел совсем недавно – чуть более недели назад. Тогда Пушич неожиданно для многих в социальной сети опубликовал пост с благодарностью клубу за «прекрасные воспоминания» и все в таком духе. Многие логично восприняли подобное как прощание, но когда журналисты попросили боснийца объяснить эти слова, то Марино вновь принялся изворачиваться. Пушич опять акцентировал внимание на том, что его неправильно поняли, и что на самом деле он имел в виду победу в финале Кубка Украины, а так – у него еще год по контракту, который он намерен выполнять, пока «клуб не вышел ни с каким заявлением».

А теперь давайте будем откровенны: Пушич как минимум неделю назад уже точно и отлично понимал, что не останется в «Шахтере». Но сперва зачем-то поспешил с прощальным постом, а когда его прижали вопросом, то поторопился прикрыться абсолютно пустыми объяснениями. Банально, но единственное, что прослеживается во всей этой игре слов боснийца – так это нежелание покидать клуб самостоятельно. Очевидно, Пушич хотел получить компенсацию от «Шахтера» за то, что решение о досрочном расторжении контракта приняли именно «оранжево-черные».

ФК Шахтер

В принципе, ничего плохого в том, что человек хочет получить деньги, на которые рассчитывал, нет. Но в аспекте Пушича вопрос все-таки в другом: зачем все эти громогласные заявления, после которых всякий раз следовали откровенно трусливые отступления назад? Неужели кто-то вынуждал Марино говорить о возможном уходе из «Шахтера» в ноябре, или кто-то требовал его выйти с признаниями, что команда больше не борется за золото в марте? В конце концов, неужели Пушич не мог спокойно дождаться последнего тура и матча с «Рухом», чтобы потом выкатить свой «загадочный пост» с благодарностями, который был принят многими за прощание? Ответы на все эти вопросы более чем очевидны – не вынуждал, не требовал, мог.

И пускай Пушич тешит себя иллюзиями, что «Шахтер» выдал отличный сезон-2024/25, выиграв лишь Кубок Украины, но оставшись без плей-офф еврокубков и впервые за почти три десятилетия финишировав ниже второго места в чемпионате, сам же босниец в резонансном посте в соцсетях четко написал, что история помнит только победителей. Впрочем, Марино, кажется, действительно еще долго не забудут, причем как фанаты «Шахтера», так и болельщики «Динамо». Уж слишком «яркой» выдалась для дончан «бронза» нынешнего чемпионата – вот уж событие, так событие…