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  4. «Спасибо за все». Пушич намекнул на уход из Шахтера и поблагодарил клуб
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 14:41 |
682
3

«Спасибо за все». Пушич намекнул на уход из Шахтера и поблагодарил клуб

Наставник донецкого клуба опубликовал сообщение в социальных сетях

17 мая 2025, 14:41 |
682
3
«Спасибо за все». Пушич намекнул на уход из Шахтера и поблагодарил клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич опубликовал в своих социальных сетях сообщение, в котором поблагодарил клуб и фанатов за все, что они сделали.

Существует вероятность, что наставник донецкого клуба покинет Украину в ближайшее время. Слухи о его уходе и поиске нового главного тренера все чаще начали появляться в прессе.

«Благодарен за все прекрасные воспоминания з удивительными людьми и горжусь всеми нашими достижениями. Спасибо за все. История помнит только победителей», – сообщил Пушич.

Боснийский специалист возглавил «Шахтер» в октябре 2023 года. Во главе донецкого клуба становился чемпионом Украины и дважды побеждал в Кубке Украины. Кроме того, Марино был признан лучшим тренером чемпионата Украины по итогам сезона 2023/24.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Марино Пушич отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Instagram
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