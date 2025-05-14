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  4. Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 23:20 |
2045
1

Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»

Экс-тренер сборной Украины высказался о нынешнем «Шахтере»

14 мая 2025, 23:20 |
2045
1
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер и игрок киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о нынешнем состоянии дел в донецком «Шахтере».

– Шахтер этой зимой купил бразильцев на 32 миллиона евро. Как думаете, они вырастут в топ-звезд, как Фернандиньо и Виллиан?

– Звезд среди бразильцев Шахтера я не вижу. У нас не такой сильный чемпионат, чтобы нельзя было проявить свое мастерство, но бразильцы пока ничего не показывают. Возможно, год-два еще надо подождать, но есть ли у Шахтера для этого время? Тут и тренер нужен, чтобы их раскрыть, потому что Пушич точно не подошел. Такое ощущение, что его по знакомству взяли.

Ранее бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, почему покинул пост наставника национальной команды и работу в столичном клубе.

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Йожеф Сабо Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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SamojlovS
Тю! В Динамо после Лобановского почти ВСЕХ тренеров так брали. Потому и были из них успешными хоть отчасти - только каждый третий-четвёртый... 
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