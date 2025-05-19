Марино ПУШИЧ: «Многие люди меня неправильно поняли»
Тренер – о своей работе в «Шахтере»
Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич опубликовал в своих социальных сетях сообщение, в котором поблагодарил клуб и фанатов за все, что они сделали. Многие восприняли это, как прощание с клубом, но позже тренер объяснил свои слова.
«Я думаю, многие люди меня неправильно поняли. Имел в виду победу в финале Кубка. Был счастлив и горд от той победы, от трофея. Да и все. Больше ничего. Если люди хотят это интерпретировать иным образом – это их право.
У меня еще год контракта с клубом. И пока клуб не вышел ни с каким заявлением, я остаюсь тренером Шахтера. Я не знаю, что будет в ближайшее время. Посмотрим», – сказал Пушич.
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