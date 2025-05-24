ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер уволил тренера Марино Пушича

Шахтер на официальном сайте объявил об увольнении наставника Марино Пушича, чей контракт завершался летом 2026 года.

Вместе с Пушичем уходит весь его тренерский штаб. Ожидается, что новым тренером станет Арда Туран.

Команда в нынешнем сезоне выиграла Кубок Украины, однако в чемпионате впервые за 29 лет финишировала вне топ-2.

Заявление клуба

ФК Шахтер объявляет о завершении сотрудничества с главным тренером команды Марино Пушичем. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб.

Марино Пушич возглавлял горняков от 23 октября 2023 года. За это время команда провела 71 официальный матч, одержав 44 победы за 13 ничьих и 14 поражений с общей разницей мячей 139-71.

Под руководством Пушича дончане завоевали три национальных трофея: сделали золотой дубль в сезоне-2023/24 и выиграли рекордный для украинского футбола, 15-й в своей истории Кубок Украины – 2024/25.