Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер уволил тренера Марино Пушича
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 19:38 | Обновлено 24 мая 2025, 19:51
1922
19

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер уволил тренера Марино Пушича

Клуб попрощался с наставником

24 мая 2025, 19:38 | Обновлено 24 мая 2025, 19:51
1922
19
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер уволил тренера Марино Пушича
ФК Шахтер. Марино Пушич

Шахтер на официальном сайте объявил об увольнении наставника Марино Пушича, чей контракт завершался летом 2026 года.

Вместе с Пушичем уходит весь его тренерский штаб. Ожидается, что новым тренером станет Арда Туран.

Команда в нынешнем сезоне выиграла Кубок Украины, однако в чемпионате впервые за 29 лет финишировала вне топ-2.

Заявление клуба

ФК Шахтер объявляет о завершении сотрудничества с главным тренером команды Марино Пушичем. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб.

Марино Пушич возглавлял горняков от 23 октября 2023 года. За это время команда провела 71 официальный матч, одержав 44 победы за 13 ничьих и 14 поражений с общей разницей мячей 139-71.

Под руководством Пушича дончане завоевали три национальных трофея: сделали золотой дубль в сезоне-2023/24 и выиграли рекордный для украинского футбола, 15-й в своей истории Кубок Украины – 2024/25.

По теме:
Динамо – Колос – 1:1. Финальный матч для киевлян в сезоне. Видеообзор матча
В чемпионате без поражений. Динамо напоследок сыграло вничью против Колоса
Лидер Ворсклы не сыграет в переходных матчах УПЛ
Шахтер Донецк Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Футбол | 24 мая 2025, 07:47 2
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом

Карло готов дать шанс Андрею Лунину

Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Футбол | 24 мая 2025, 13:57 9
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ

Кудровка и Металлист 1925 проведут плей-офф с командами УПЛ

Триллер в матче, гол на 90+5-й. Определен последний участник АПЛ 2025/26
Футбол | 24.05.2025, 19:11
Триллер в матче, гол на 90+5-й. Определен последний участник АПЛ 2025/26
Триллер в матче, гол на 90+5-й. Определен последний участник АПЛ 2025/26
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Футбол | 24.05.2025, 08:29
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Кто повысится в классе? Определены пары плей-офф за путевку в УПЛ
Футбол | 24.05.2025, 14:10
Кто повысится в классе? Определены пары плей-офф за путевку в УПЛ
Кто повысится в классе? Определены пары плей-офф за путевку в УПЛ
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Cityzen83
Ну залишили б хоть тренерський штаб. Результати то супер були, більшості подобались ...
Ответить
+2
JSI
Тут говорят, что пушич выграл 3 трофея их 4-х, какой бред уволить такого успешного специалиста, просто позор. Зрада тотальна аж сльози навертаються, немає бавовни терпіти сечу.
Ответить
+1
Test
Ашур має бути - на 100% і боротьба за ТОП -5 позицію.....
Ответить
+1
SosokDayany
Пішов переможцем , все таки бронза для Шахтаря це чудовий результат .
Ответить
+1
JSI
Без такого сильного тренера это был предпоследний чемпионат кротов в УПЛ.
Ответить
+1
Boodya
А на його місце, якщо вірити джерелам, призначають такого ж Арду Турана...геніальність менеджменту - найбільша проблема Шахтаря
Ответить
+1
Vitason
Дивне призначення 
Ответить
+1
Павло
Судячи з фотки, Марінка вже отримала компенсацію 
Ответить
+1
ZANREGENT
Почему??? Это самый сильный тренер в истории Шахтёра
Ответить
0
Перець
Сирника тренером
Ответить
0
Первый Среди Равных
Він навчиться! Дайте йоме ще 10 років!
Ответить
0
Maks23
Жаль..хороший был тренер! 😃😄😄
Ответить
0
DaVinci
Жаль. Класний тренер. Зміг з найсильнішою командою в її історії вибороти 3 місце в чемпіонаті 
Ответить
0
JSI
Он бесплатно работал, потому-что человек хороший, а тренер вообще фантастический.
Ответить
0
Jorko
Ну нарешті, і Срну посадіть разом у автобус. З днем народження гірники!
Ответить
0
Battersea
Молодец. Победой в Кубке Украины сохранил лидерство Шахтёра!
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
🐽  👉🏻👌 🖕 
Ответить
-3
Отаман
Навіть з цим бовдуром Пушичем, Шахтар з 4 трофеїв за два роки в Україні виграв 3, а фк ганьба суркіса та медведчука так і не змогли перемогти Шахтар коли був цей тренер Пушич
Ответить
-3
apepa
И сколько миллионов ещё уносит??
Ответить
-3
Отаман
Дуже добре 
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
23.05.2025, 14:30 2
Футбол
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
24.05.2025, 09:13 11
Бокс
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
23.05.2025, 11:24
Футбол
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
23.05.2025, 08:26 2
Бокс
Пляжный футбол. Женская сборная Украины устроила перестрелку с Испанией
Пляжный футбол. Женская сборная Украины устроила перестрелку с Испанией
22.05.2025, 22:37
Футбол
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
23.05.2025, 09:28 7
Футбол
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
22.05.2025, 20:15 42
Футбол
ФОТО. Вытащил Свитолину и Костюк. Финалист ЛЧ провел жеребьевку РГ-2025
ФОТО. Вытащил Свитолину и Костюк. Финалист ЛЧ провел жеребьевку РГ-2025
22.05.2025, 17:09
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем