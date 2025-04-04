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  4. Легенда Шахтера отреагировал на слова Пушича о том, что клуб не возьмет УПЛ
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 13:21 |
720
1

Легенда Шахтера отреагировал на слова Пушича о том, что клуб не возьмет УПЛ

Тарасу Степаненко не понравился настрой главного тренера горняков

04 апреля 2025, 13:21 |
720
1
Легенда Шахтера отреагировал на слова Пушича о том, что клуб не возьмет УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич

Украинский полузащитник турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко отреагировал на заявление главного тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича о том, что команда не борется за чемпионство в УПЛ:

«Мне это не понравилось, если честно. Мне друзья сразу написали, которые болеют за «Шахтер», спрашивали. Что я могу сказать? Я за свое время пребывания в «Шахтере» ни от одного человека такого не слышал. Я помню, как я ему рассказывал, что у нас была ситуация, когда мы проигрывали 15 очков «Динамо» до зимнего перерыва при Луческу, а в итоге выиграли чемпионат. Луческу перекрутил бы как хочешь, но никогда бы не сказал, что не будем бороться за чемпионство.

Возможно, он это делает, чтобы как-то расслабить «Динамо», чтобы они еще потеряли очки и это приблизило «Шахтер» к чемпионству. Я считаю, что это неправильно. «Шахтер» всегда борется за 1-е место. Надо бороться до конца. Мы видели, как «Динамо» 2 игры подряд очки потеряло. К сожалению, потерял и «Шахтер». У «Динамо» тоже сейчас не все хорошо, есть проблемы с составом и с игрой. Все может быть. Поэтому надо бороться до конца».

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Эюпспор Тарас Степаненко Шахтер Донецк Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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Vbolivalnyk-Peter
Я завжди думав, що Степаненко не обтяжений інтелектом, однак я помилився - він просто "тормоз". Реакція просто "блискавична" - не пройшло і пів року як Степан відреагував на заяву свого екстренера....
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