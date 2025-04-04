Легенда Шахтера отреагировал на слова Пушича о том, что клуб не возьмет УПЛ

Украинский полузащитник турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко отреагировал на заявление главного тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича о том, что команда не борется за чемпионство в УПЛ:

«Мне это не понравилось, если честно. Мне друзья сразу написали, которые болеют за «Шахтер», спрашивали. Что я могу сказать? Я за свое время пребывания в «Шахтере» ни от одного человека такого не слышал. Я помню, как я ему рассказывал, что у нас была ситуация, когда мы проигрывали 15 очков «Динамо» до зимнего перерыва при Луческу, а в итоге выиграли чемпионат. Луческу перекрутил бы как хочешь, но никогда бы не сказал, что не будем бороться за чемпионство.

Возможно, он это делает, чтобы как-то расслабить «Динамо», чтобы они еще потеряли очки и это приблизило «Шахтер» к чемпионству. Я считаю, что это неправильно. «Шахтер» всегда борется за 1-е место. Надо бороться до конца. Мы видели, как «Динамо» 2 игры подряд очки потеряло. К сожалению, потерял и «Шахтер». У «Динамо» тоже сейчас не все хорошо, есть проблемы с составом и с игрой. Все может быть. Поэтому надо бороться до конца».