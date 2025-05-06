Сикан снова забил, победа Жироны с Цыганковым, Трент уходит из Ливерпуля

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 5 мая.

1А. Ужасной серии – конец! Жирона с Цыганковым наконец-то победила в Ла Лиге

«Жирона» победила «Мальорку»

1В. Кто был лучшим? Стала известна оценка Цыганкова в игре против Мальорки

Украинский полузащитник сыграл весь матч за «Жирону»

2А. Украинцы забили в свои и в чужие. Трабзонспор сыграл вничью в Турции

«Касымпаша» и «Трабзонспор» сыграли 1:1

2В. Камбек за одну минуту. Милан в гостях одержал волевую победу над Дженоа

Руслан Малиновский не был включен в заявку хозяев поля из-за травмы

2С. Ноттингем Форест потерял важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов

Матч лесников против команды Кристал Пэлас завершился вничью

3А. Клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Его публично критиковал тренер

Фрэнсис Момо будет тренироваться с юношеской командой ЛНЗ

3В. Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус

Футболист таки продолжит карьеру в «Металлисте 1925»

4А. Более трех часов на корте. Стародубцева в борьбе проиграла в отборе к Риму

Юлия в трех сетах уступила Майе Хвалиньской, хотя была близка к победе

4В. Кто у Свитолиной? Жеребьевка турнира в Риме: соперницы Костюк и Ястремской

Во втором раунде Даяна может сыграть против Арины Соболенко

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Ливерпуля объявил об уходе из клуба

Трент Александер-Арнольд не станет продлевать контракт с мерсисайдцами

5В. Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию

Карло покинет мадридский клуб

6А. Драма в седьмом матче плей-офф НХЛ. Камбэк и два овертайма

Виннипег с трудом прошел во второй раунд

6В. Дабл-дабл Карри вывел Голден Стейт в следующий этап плей-офф

«Кливленд» и «Индиана» начали четвертьфинальную серию

7. Бой года? Иноуэ побывал в нокдауне, но победил в зрелищном поединке

Карденас превосходно провел первые раунды, но «Монстр» был сильнее

8. Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру

Китайский снукерист в финальном матче переиграл Марка Уильямса из Уэльса

9. Не смотри футбол в мае: все равно не будет ничего интересного

Блогер Sport.ua предостерегает от неправильного выбора и потери целого месяца жизни

10. Пушич знает, что Шахтер уже ищет ему преемника – источник

Вопрос только в том, дадут Марино доработать до конца сезона, или же уволят раньше