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  4. Сикан снова забил, победа Жироны с Цыганковым, Трент уходит из Ливерпуля
Другие новости
06 мая 2025, 09:30 | Обновлено 06 мая 2025, 10:06
135
0

Сикан снова забил, победа Жироны с Цыганковым, Трент уходит из Ливерпуля

Главные новости за 5 мая

06 мая 2025, 09:30 | Обновлено 06 мая 2025, 10:06
135
0
Сикан снова забил, победа Жироны с Цыганковым, Трент уходит из Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 5 мая.

1А. Ужасной серии – конец! Жирона с Цыганковым наконец-то победила в Ла Лиге
«Жирона» победила «Мальорку»

1В. Кто был лучшим? Стала известна оценка Цыганкова в игре против Мальорки
Украинский полузащитник сыграл весь матч за «Жирону»

2А. Украинцы забили в свои и в чужие. Трабзонспор сыграл вничью в Турции
«Касымпаша» и «Трабзонспор» сыграли 1:1

2В. Камбек за одну минуту. Милан в гостях одержал волевую победу над Дженоа
Руслан Малиновский не был включен в заявку хозяев поля из-за травмы

2С. Ноттингем Форест потерял важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов
Матч лесников против команды Кристал Пэлас завершился вничью

3А. Клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Его публично критиковал тренер
Фрэнсис Момо будет тренироваться с юношеской командой ЛНЗ

3В. Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Футболист таки продолжит карьеру в «Металлисте 1925»

4А. Более трех часов на корте. Стародубцева в борьбе проиграла в отборе к Риму
Юлия в трех сетах уступила Майе Хвалиньской, хотя была близка к победе

4В. Кто у Свитолиной? Жеребьевка турнира в Риме: соперницы Костюк и Ястремской
Во втором раунде Даяна может сыграть против Арины Соболенко

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Ливерпуля объявил об уходе из клуба
Трент Александер-Арнольд не станет продлевать контракт с мерсисайдцами

5В. Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Карло покинет мадридский клуб

6А. Драма в седьмом матче плей-офф НХЛ. Камбэк и два овертайма
Виннипег с трудом прошел во второй раунд

6В. Дабл-дабл Карри вывел Голден Стейт в следующий этап плей-офф
«Кливленд» и «Индиана» начали четвертьфинальную серию

7. Бой года? Иноуэ побывал в нокдауне, но победил в зрелищном поединке
Карденас превосходно провел первые раунды, но «Монстр» был сильнее

8. Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
Китайский снукерист в финальном матче переиграл Марка Уильямса из Уэльса

9. Не смотри футбол в мае: все равно не будет ничего интересного
Блогер Sport.ua предостерегает от неправильного выбора и потери целого месяца жизни

10. Пушич знает, что Шахтер уже ищет ему преемника – источник
Вопрос только в том, дадут Марино доработать до конца сезона, или же уволят раньше

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Александр Сильченко Sport.ua
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