Сикан снова забил, победа Жироны с Цыганковым, Трент уходит из Ливерпуля
Главные новости за 5 мая
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 5 мая.
1А. Ужасной серии – конец! Жирона с Цыганковым наконец-то победила в Ла Лиге
«Жирона» победила «Мальорку»
1В. Кто был лучшим? Стала известна оценка Цыганкова в игре против Мальорки
Украинский полузащитник сыграл весь матч за «Жирону»
2А. Украинцы забили в свои и в чужие. Трабзонспор сыграл вничью в Турции
«Касымпаша» и «Трабзонспор» сыграли 1:1
2В. Камбек за одну минуту. Милан в гостях одержал волевую победу над Дженоа
Руслан Малиновский не был включен в заявку хозяев поля из-за травмы
2С. Ноттингем Форест потерял важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов
Матч лесников против команды Кристал Пэлас завершился вничью
3А. Клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Его публично критиковал тренер
Фрэнсис Момо будет тренироваться с юношеской командой ЛНЗ
3В. Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Футболист таки продолжит карьеру в «Металлисте 1925»
4А. Более трех часов на корте. Стародубцева в борьбе проиграла в отборе к Риму
Юлия в трех сетах уступила Майе Хвалиньской, хотя была близка к победе
4В. Кто у Свитолиной? Жеребьевка турнира в Риме: соперницы Костюк и Ястремской
Во втором раунде Даяна может сыграть против Арины Соболенко
5А. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Ливерпуля объявил об уходе из клуба
Трент Александер-Арнольд не станет продлевать контракт с мерсисайдцами
5В. Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Карло покинет мадридский клуб
6А. Драма в седьмом матче плей-офф НХЛ. Камбэк и два овертайма
Виннипег с трудом прошел во второй раунд
6В. Дабл-дабл Карри вывел Голден Стейт в следующий этап плей-офф
«Кливленд» и «Индиана» начали четвертьфинальную серию
7. Бой года? Иноуэ побывал в нокдауне, но победил в зрелищном поединке
Карденас превосходно провел первые раунды, но «Монстр» был сильнее
8. Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
Китайский снукерист в финальном матче переиграл Марка Уильямса из Уэльса
9. Не смотри футбол в мае: все равно не будет ничего интересного
Блогер Sport.ua предостерегает от неправильного выбора и потери целого месяца жизни
10. Пушич знает, что Шахтер уже ищет ему преемника – источник
Вопрос только в том, дадут Марино доработать до конца сезона, или же уволят раньше
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