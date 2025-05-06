Испания06 мая 2025, 02:42 | Обновлено 06 мая 2025, 04:28
584
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Кто был лучшим? Стала известна оценка Цыганкова в игре против Мальорки
Украинский полузащитник сыграл весь матч за «Жирону»
06 мая 2025, 02:42 | Обновлено 06 мая 2025, 04:28
584
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В понедельник, 5 мая, проходил матч 34-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Мальоркой».
Хозяева поля до этого матча не могли выиграть 11 матчей подряд
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.
Украинский нападающий «Жироны» Виктор Цыганков сыграл весь матч на поле и получил от статистического портала WhoScored оценку в 7.2 балла.
Лучшим игроком матча стал автор победного гола Кристиан Стуани с оценкой 7.4 бала.
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