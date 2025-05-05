Пушич знает, что Шахтер уже ищет ему преемника – источник
Вопрос только в том, дадут Марино доработать до конца сезона, или же уволят раньше
«Шахтер» ведет поиски нового главного тренера для первой команды на следующий сезон, больше не видя в этой должности Марино Пушича.
53-летний боснийский специалист знает о том, что донецкий клуб уже активно подыскивает ему преемника, и ключевой вопрос в настоящий момент заключается лишь в том, как долго Пушич будет находится в подвешенном состоянии.
В частности, непонятно, дадут ли в «Шахтере» Пушичу доработать концовку сезона, или же уволят заранее.
В любом случае, Пушич получит компенсацию за досрочное расторжение контракта по инициативе клуба, так как его трудовое соглашение с «оранжево-черными» рассчитано до лета 2026 года.
Напомним, что «Шахтер» уже утратил шансы на чемпионство в текущем розыгрыше УПЛ и пока сохраняет лишь призрачные надежды даже на второе место, которое за три тура до финиша сезона занимает «Александрия».
В ближайшее время «Шахтер» сыграет матч чемпионата против «Зари» (9 мая), а после ему предстоит провести финал Кубка Украины против «Динамо» (14 мая). Не исключено, что в случае неудачи против «бело-синих» об отставке Пушича будет объявлено досрочно.
Ранее СМИ сообщали, что представители «Шахтера» уже провели в Лондоне переговоры с действующим коучем турецкого «Эюпспора» Ардой Тураном.
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МЫ, КРОТО БОТО БАНДА, ВЫРАЖАЕМ ЕДИНОДУШНУЮ И НЕПОКОЛЕБИМУЮ ПОЗИЦИЮ: МЫ ТРЕБУЕМ ОТ БОГА РЕНАТА ОСТАВИТЬ МАРИНО ПУШИЧА ВО ГЛАВЕ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ШАХТЁРА МИНИМУМ НА 3 ГОДА!!!
МЫ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕМ, ЧТО НЕ У ВСЕХ ПОЛУЧАЕТСЯ СРАЗУ! ФЕРГЮСОН НЕ ЗА СЕЗОН ПОСТРОИЛ ВЕЛИКИЙ МЮ! ДАЙТЕ ЧЕЛОВЕКУ ВРЕМЯ, ДАЙТЕ МАРИНО ШАНС!
ЕСЛИ НАШИ СПРАВЕДЛИВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НЕ БУДУТ УДОВЛЕТВОРЕНЫ — МЫ НЕ ВЫЙДЕМ НА РАБОТУ! НАШИ КЛАВИАТУРЫ И МЫШКИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ПЫЛАТЬ ОТ СОТЕН НАПИСАННЫХ КОММЕНТАРИЕВ! ФУТБОЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ПОГРУЗИТСЯ В ТИШИНУ!
ЭТО НАША ПОЗИЦИЯ. ЭТО НАШ УЛЬТИМАТУМ. СЛАВА ШАХТЁРУ! ДАЙТЕ ПУШИЧУ ВРЕМЯ!
С УВАЖЕНИЕМ (НО С КРЕПКИМ НАСТРОЕМ),
КРОТО БОТО БАНДА
С ПОНЕДЕЛЬНИКА УТРА ИНТЕРНЕТ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ АБСОЛЮТНОГО КРАШЕНОГО СЕРВЕРА. ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ПЕТИЦИИ ЛЕГЕНДАРНОЙ КРОТО БОТО БАНДЫ, КОТОРАЯ С ТРЕСКОМ ЗАЯВИЛА: "МАРИНО ПУШИЧ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ МИНИМУМ НА 3 ГОДА!"
ОТВЕТ НЕ ЗАСТАВИЛ СЕБЯ ЖДАТЬ — ХЕШТЕГ #МАРИНОНАШТРЕНЕР СТАЛ ВИРУСНЫМ. ЕГО ПИШУТ ВСЕ: ОТ ТАКСИСТОВ ДО ПРОФЕССОРОВ, ОТ БАРИСТА ДО ЗНАМЕНИТОСТЕЙ.
ДЖАРЕД ЛЕТО НАПИСАЛ В ТВИТТЕРЕ: “#МАРИНОНАШТРЕНЕР. Я НЕ ЗНАЮ, КТО ЭТО, НО Я С НАРОДОМ.”
ГРЕТА ТУНБЕРГ ОСТАВИЛА В ИНСТАГРАМЕ: “ОСТАВЬТЕ МАРИНО В ПОКОЕ! ДАЙТЕ ЕМУ ВРЕМЯ, КАК ФЕРГЮСОНУ!”
А ИЛОН МАСК ОБЕЩАЛ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ Х В #ШАХТЁР, ЕСЛИ ПУШИЧА НЕ УВОЛЯТ
ВСЕ СТРАНИЦЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ КЛУБОВ ЗАВАЛЕНЫ КОММЕНТАРИЯМИ С ОДНИМ СЛОВОМ — #МАРИНОНАШТРЕНЕР
В ЭФИРЕ ОДНОВРЕМЕННО УПАЛИ YOUTUBE, INSTAGRAM И TWITCH — СЕРВЕРА НЕ ВЫДЕРЖАЛИ НАПЛЫВА ПОДДЕРЖКИ МАРИНО.
И ВСЁ ЭТО — БЛАГОДАРЯ ОДНОЙ ПЕТИЦИИ. ОНИ СКАЗАЛИ, ЧТО ЕСЛИ ИХ НЕ УСЛЫШАТ — ОНИ НЕ ВЫЙДУТ НА РАБОТУ. И ОНИ НЕ ВЫШЛИ. ИНТЕРНЕТ СТАЛ ТИШЕ. НО ГРОМ ПОДДЕРЖКИ — ЭТО СИЛА МОЛЧАЛИВОГО БУНТА.
#МАРИНОНАШТРЕНЕР — ЭТО УЖЕ НЕ ПРОСТО ХЕШТЕГ. ЭТО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ.
👉Или ты предпочитаешь спокойный досрочный титул? Как по мне, эмоции тогда менее острые...