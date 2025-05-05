Пушич знает, что Шахтер уже ищет ему преемника – источник

«Шахтер» ведет поиски нового главного тренера для первой команды на следующий сезон, больше не видя в этой должности Марино Пушича.

53-летний боснийский специалист знает о том, что донецкий клуб уже активно подыскивает ему преемника, и ключевой вопрос в настоящий момент заключается лишь в том, как долго Пушич будет находится в подвешенном состоянии.

В частности, непонятно, дадут ли в «Шахтере» Пушичу доработать концовку сезона, или же уволят заранее.

В любом случае, Пушич получит компенсацию за досрочное расторжение контракта по инициативе клуба, так как его трудовое соглашение с «оранжево-черными» рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, что «Шахтер» уже утратил шансы на чемпионство в текущем розыгрыше УПЛ и пока сохраняет лишь призрачные надежды даже на второе место, которое за три тура до финиша сезона занимает «Александрия».

В ближайшее время «Шахтер» сыграет матч чемпионата против «Зари» (9 мая), а после ему предстоит провести финал Кубка Украины против «Динамо» (14 мая). Не исключено, что в случае неудачи против «бело-синих» об отставке Пушича будет объявлено досрочно.

Ранее СМИ сообщали, что представители «Шахтера» уже провели в Лондоне переговоры с действующим коучем турецкого «Эюпспора» Ардой Тураном.