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  4. Пушич знает, что Шахтер уже ищет ему преемника – источник
Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 22:05 | Обновлено 05 мая 2025, 23:15
1822
35

Пушич знает, что Шахтер уже ищет ему преемника – источник

Вопрос только в том, дадут Марино доработать до конца сезона, или же уволят раньше

05 мая 2025, 22:05 | Обновлено 05 мая 2025, 23:15
1822
35
Пушич знает, что Шахтер уже ищет ему преемника – источник
ФК Шахтер. Марино Пушич

«Шахтер» ведет поиски нового главного тренера для первой команды на следующий сезон, больше не видя в этой должности Марино Пушича.

53-летний боснийский специалист знает о том, что донецкий клуб уже активно подыскивает ему преемника, и ключевой вопрос в настоящий момент заключается лишь в том, как долго Пушич будет находится в подвешенном состоянии.

В частности, непонятно, дадут ли в «Шахтере» Пушичу доработать концовку сезона, или же уволят заранее.

В любом случае, Пушич получит компенсацию за досрочное расторжение контракта по инициативе клуба, так как его трудовое соглашение с «оранжево-черными» рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, что «Шахтер» уже утратил шансы на чемпионство в текущем розыгрыше УПЛ и пока сохраняет лишь призрачные надежды даже на второе место, которое за три тура до финиша сезона занимает «Александрия».

В ближайшее время «Шахтер» сыграет матч чемпионата против «Зари» (9 мая), а после ему предстоит провести финал Кубка Украины против «Динамо» (14 мая). Не исключено, что в случае неудачи против «бело-синих» об отставке Пушича будет объявлено досрочно.

Ранее СМИ сообщали, что представители «Шахтера» уже провели в Лондоне переговоры с действующим коучем турецкого «Эюпспора» Ардой Тураном.

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Марино Пушич Шахтер Донецк новый тренер Шахтера Арда Туран
Алексей Сливченко Источник: Twente Insite
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Комментарии 35
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nivavn
от даремно відпускають, харошій тренер...
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+6
Сказки ДАмбаса
Это жы бармалей Суркис ищет замену гениальному Пушичу, а ДАмбас горой стоит за своего тренера при нём ДАмбас исповедует вкусный футбол и играет в самый сильный состав в истории!
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+5
Saar
Пушич, псіхони і опусти Шахту на четверте....
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+4
Показать Скрыть 5 ответов
serhiy
Вони,що там подуріли ! Ще й виплачувати неустойку. Контракт нехай доробить - тоді можна відпускати !
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+3
Pavel_i_C0
Має повне право на тренуванні, в підкаті зламати якогось нєгра.. Робочий момент 
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+3
NoMad
Дуже шкода. Топовий тренер
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+2
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ПЕТИЦИЯ ОТ ЛЕГЕНДАРНОЙ КРОТО БОТО БАНДЫ
МЫ, КРОТО БОТО БАНДА, ВЫРАЖАЕМ ЕДИНОДУШНУЮ И НЕПОКОЛЕБИМУЮ ПОЗИЦИЮ: МЫ ТРЕБУЕМ ОТ БОГА РЕНАТА ОСТАВИТЬ МАРИНО ПУШИЧА ВО ГЛАВЕ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ШАХТЁРА МИНИМУМ НА 3 ГОДА!!!
МЫ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕМ, ЧТО НЕ У ВСЕХ ПОЛУЧАЕТСЯ СРАЗУ! ФЕРГЮСОН НЕ ЗА СЕЗОН ПОСТРОИЛ ВЕЛИКИЙ МЮ! ДАЙТЕ ЧЕЛОВЕКУ ВРЕМЯ, ДАЙТЕ МАРИНО ШАНС!
ЕСЛИ НАШИ СПРАВЕДЛИВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НЕ БУДУТ УДОВЛЕТВОРЕНЫ — МЫ НЕ ВЫЙДЕМ НА РАБОТУ! НАШИ КЛАВИАТУРЫ И МЫШКИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ПЫЛАТЬ ОТ СОТЕН НАПИСАННЫХ КОММЕНТАРИЕВ! ФУТБОЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ПОГРУЗИТСЯ В ТИШИНУ!
ЭТО НАША ПОЗИЦИЯ. ЭТО НАШ УЛЬТИМАТУМ. СЛАВА ШАХТЁРУ! ДАЙТЕ ПУШИЧУ ВРЕМЯ!
С УВАЖЕНИЕМ (НО С КРЕПКИМ НАСТРОЕМ),
КРОТО БОТО БАНДА
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
СРОЧНО! В МИРЕ ПРОИСХОДИТ НЕЧТО НЕВЕРОЯТНОЕ — ВСЕ СОЦСЕТИ ВЗОРВАЛИСЬ ХЕШТЕГОМ #МАРИНОНАШТРЕНЕР
С ПОНЕДЕЛЬНИКА  УТРА ИНТЕРНЕТ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ АБСОЛЮТНОГО КРАШЕНОГО СЕРВЕРА. ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ПЕТИЦИИ ЛЕГЕНДАРНОЙ КРОТО БОТО БАНДЫ, КОТОРАЯ С ТРЕСКОМ ЗАЯВИЛА: "МАРИНО ПУШИЧ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ МИНИМУМ НА 3 ГОДА!"
ОТВЕТ НЕ ЗАСТАВИЛ СЕБЯ ЖДАТЬ — ХЕШТЕГ #МАРИНОНАШТРЕНЕР СТАЛ ВИРУСНЫМ. ЕГО ПИШУТ ВСЕ: ОТ ТАКСИСТОВ ДО ПРОФЕССОРОВ, ОТ БАРИСТА ДО ЗНАМЕНИТОСТЕЙ.
ДЖАРЕД ЛЕТО НАПИСАЛ В ТВИТТЕРЕ: “#МАРИНОНАШТРЕНЕР. Я НЕ ЗНАЮ, КТО ЭТО, НО Я С НАРОДОМ.”
ГРЕТА ТУНБЕРГ ОСТАВИЛА В ИНСТАГРАМЕ: “ОСТАВЬТЕ МАРИНО В ПОКОЕ! ДАЙТЕ ЕМУ ВРЕМЯ, КАК ФЕРГЮСОНУ!”
А ИЛОН МАСК ОБЕЩАЛ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ Х В #ШАХТЁР, ЕСЛИ ПУШИЧА НЕ УВОЛЯТ
ВСЕ СТРАНИЦЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ КЛУБОВ ЗАВАЛЕНЫ КОММЕНТАРИЯМИ С ОДНИМ СЛОВОМ — #МАРИНОНАШТРЕНЕР
В ЭФИРЕ ОДНОВРЕМЕННО УПАЛИ YOUTUBE, INSTAGRAM И TWITCH — СЕРВЕРА НЕ ВЫДЕРЖАЛИ НАПЛЫВА ПОДДЕРЖКИ МАРИНО.
И ВСЁ ЭТО — БЛАГОДАРЯ ОДНОЙ ПЕТИЦИИ. ОНИ СКАЗАЛИ, ЧТО ЕСЛИ ИХ НЕ УСЛЫШАТ — ОНИ НЕ ВЫЙДУТ НА РАБОТУ. И ОНИ НЕ ВЫШЛИ. ИНТЕРНЕТ СТАЛ ТИШЕ. НО ГРОМ ПОДДЕРЖКИ — ЭТО СИЛА МОЛЧАЛИВОГО БУНТА.
#МАРИНОНАШТРЕНЕР — ЭТО УЖЕ НЕ ПРОСТО ХЕШТЕГ. ЭТО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ.
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+1
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Richard Lewis
Таємниця Полішинеля 
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+1
Fitness.sports
Пушич явно приготовит подарок на прощание.
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0
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Andromed
та сезон і так закінчується, немає сенсу його зараз замінити, літом буде більше часу щоб думати про іншого тренера
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0
⚒️Вітальок/ назавжди Фан Мурлики😸❤️
❤️😸Мурлыка, не переживай, что с новым тренером Шахтёр может стать сильнее. Это хорошо и для тебя. Как и раньше, более плотная конкуренция за 1е место и интрига до последнего тура! 😊
👉Или ты предпочитаешь спокойный досрочный титул? Как по мне, эмоции тогда менее острые...
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-1
Пoлковник
Лоооол! Селёдка 🇸🇯 норвежская, снова взялась за старое, после того как обкакалась сразу она подчистила свою писанину📝☝️
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-2
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AK.228
Читает спорт уа видимо 
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-6
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