Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером

Донецкий «Шахтер» заинтересован в том, что бы команду возглавил турецкий коуч «Эюпспора» Арда Туран, сообщает Sport Digitale.

По информации источника, представители украинского клуба провели переговоры с 38-летним специалистом в Лондоне. Стороны близки к соглашению.

«Эюпспор» Арды Турана идет на 6-м месте чемпионата Турции, имея в своем активе 50 очков.

Действующим тренером «Шахтера» является Марино Пушич.

Ранее сообщалось о том, что Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с «Черноморцем».