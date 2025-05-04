Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Арда Туран может возглавить донецкий клуб
Донецкий «Шахтер» заинтересован в том, что бы команду возглавил турецкий коуч «Эюпспора» Арда Туран, сообщает Sport Digitale.
По информации источника, представители украинского клуба провели переговоры с 38-летним специалистом в Лондоне. Стороны близки к соглашению.
«Эюпспор» Арды Турана идет на 6-м месте чемпионата Турции, имея в своем активе 50 очков.
Действующим тренером «Шахтера» является Марино Пушич.
Ранее сообщалось о том, что Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с «Черноморцем».
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