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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 10:48 | Обновлено 04 мая 2025, 10:49
3925
12

Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером

Арда Туран может возглавить донецкий клуб

04 мая 2025, 10:48 | Обновлено 04 мая 2025, 10:49
3925
12
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Донецкий «Шахтер» заинтересован в том, что бы команду возглавил турецкий коуч «Эюпспора» Арда Туран, сообщает Sport Digitale.

По информации источника, представители украинского клуба провели переговоры с 38-летним специалистом в Лондоне. Стороны близки к соглашению.

«Эюпспор» Арды Турана идет на 6-м месте чемпионата Турции, имея в своем активе 50 очков.

Действующим тренером «Шахтера» является Марино Пушич.

Ранее сообщалось о том, что Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с «Черноморцем».

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Арда Туран Шахтер Донецк Эюпспор назначение тренера Марино Пушич
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 12
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Умник
Як то кажуть goskoldeniz))))
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0
zzg77
Не факт, что лучше Пушича! Шестое место в Турции - это наше 2-4.
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0
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ВОВКІВ
Поэтому, дорогой ❤️😸Мурлыка, смакуй это золото (если всё же возьмёте) и вдоволь намурчись. А то дальше с сильным тренером вновь начнется пятилетняя гегемония Шахты⚒️ 😊
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0
Gargantua81
чемпионство Динамо может стать тенденцией
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0
AK.228
Лучше кого-то из чемпионата Португалии
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-1
Lulinnha
Зачем ему кротовня ? Это только постоянный стресс с переездами. Где тут мотивация ? Лига конференции и так возможна.
Есть куча других интересных вариантов тренерской карьеры. 
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-1
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Pavel_i_C0
Чурка буде ганяти мавп... Відмінний сценарій))
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-2
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