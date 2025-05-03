Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал, о чем говорил с экс-игроком «горняков» Ярославом Ракицким в матче 27-го тура УПЛ против «Черноморца» (3:0).

– Был трогательный момент во время замены Ракицкого, когда вы обняли его и что-то ему сказали. Хотелось бы знать, о чем был разговор с игроком соперников?

– Да, нечасто увидишь, чтобы тренер подходил к игроку соперника, но я работал с Ярославом, он фантастический, чрезвычайный парень, замечательный, талантливый футболист. Я сказал ему, что скучаю по его характеру. Это то, чего ты не можешь легко найти. Конечно, мы знаем, что он завершает свою карьеру больше не в той форме, что это не Ярослав в его лучшие времена, но все равно этот парень имел определенные особые элементы характера, которые мне очень нравятся.

Он всегда был готов, когда был нам нужен, мог играть даже тогда, когда был травмирован. И, конечно, я знаю, что он завершает карьеру. В определенные моменты игрок и клуб должны делать эти изменения, эти решения, но это не значит, что я не имею большого уважения к Ракицкому как к игроку и человеку. Он замечательный футболист с прекрасным характером.

