Украинцы забили в свои и в чужие. Трабзонспор сыграл вничью в Турции
«Касымпаша» и «Трабзонспор» сыграли 1:1
Сегодня, 5 мая, прошел матч 34-го тура чемпионата Турции по футболу.
«Касымпаша» сыграл на своем поле против «Трабзонспора», в стартовом составе которого вышли три украинских футболиста – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.
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На 18-й минуте хозяева повели в счете. Досадным автоголом отметился украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов, который срезал мяч в собственные ворота после дальнего удара. На 47-й минуте забил украинский нападающий Даниил Сикан, который сравнял счет в матче – 1:1. Даниил забил во втором матче подряд. Больше голов в поединке команды не забивали.
«Трабзонспор» идет седьмым в турнирной таблице турецкого чемпионата с 46 очками в активе. У «Касымпаша» на три балла меньше и девятая позиция.
Чемпиона Турции. 34-й тур, 5 мая.
Касымпаша – Трабзонспор – 1:1
Голы: Батагов, 18 (автогол) – Сикан, 47.
⏱ 90' Karşılaşma sona erdi.— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 5, 2025
Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor #KASvTS pic.twitter.com/bFoFKvqspH
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Разыгрался. Вновь забил! ⚽♥️
Я отмечаю! Бита КасымпашА❗🇹🇷
❤️😸Мурлыку ЗАушком чешА❗😊