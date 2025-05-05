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Чемпионат Турции
Касымпаша
05.05.2025 20:00 – FT 1 : 1
Трабзонспор
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Испания
05 мая 2025, 21:57 | Обновлено 05 мая 2025, 22:01
229
2

Украинцы забили в свои и в чужие. Трабзонспор сыграл вничью в Турции

«Касымпаша» и «Трабзонспор» сыграли 1:1

05 мая 2025, 21:57 | Обновлено 05 мая 2025, 22:01
229
2
Украинцы забили в свои и в чужие. Трабзонспор сыграл вничью в Турции
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Сегодня, 5 мая, прошел матч 34-го тура чемпионата Турции по футболу.

«Касымпаша» сыграл на своем поле против «Трабзонспора», в стартовом составе которого вышли три украинских футболиста – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте хозяева повели в счете. Досадным автоголом отметился украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов, который срезал мяч в собственные ворота после дальнего удара. На 47-й минуте забил украинский нападающий Даниил Сикан, который сравнял счет в матче – 1:1. Даниил забил во втором матче подряд. Больше голов в поединке команды не забивали.

«Трабзонспор» идет седьмым в турнирной таблице турецкого чемпионата с 46 очками в активе. У «Касымпаша» на три балла меньше и девятая позиция.

Чемпиона Турции. 34-й тур, 5 мая.

Касымпаша – Трабзонспор – 1:1
Голы: Батагов, 18 (автогол) – Сикан, 47.

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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу автогол Касымпаша Даниил Сикан видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ТРАБЗОН
⚽Праздник, ибо Даниил! 🇺🇦
Разыгрался. Вновь забил! ⚽♥️🩵
Я отмечаю! Бита КасымпашА❗🇹🇷
❤️😸Мурлыку ЗАушком чешА❗😊
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0
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ТРАБЗОН
Зубков, а теперь и Сикан прославляют школу ⚒️Шахтёра в глазах ❤️😸Мурлыки! Может и он, созерцая как они разрывают Турцию, станет более снисходительным к горнякам 😊
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0
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