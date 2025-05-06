Касымпаша – Трабзонспор – 1:1. Спасительный гол Сикана. Видео голов и обзор

5 мая, прошел матч 34-го тура чемпионата Турции по футболу.

«Касымпаша» сыграл на своем поле против „Трабзонспора“, в стартовом составе которого вышли три украинских футболиста - Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

Даниил Сикан забил во второй подряд игре. В матче с «Касимпашей» Сикану нужно было спасать команду, после автогола другого украинца Батагова.

«Трабзонспор» идет седьмым в турнирной таблице турецкого чемпионата с 46 очками в активе. У «Касымпаша» на три балла меньше и девятая позиция.

Чемпионат Турции. 34-й тур, 5 мая.

Касымпаша – Трабзонспор – 1:1

Голы: Батагов, 18 (автогол) – Сикан, 47.