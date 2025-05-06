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  4. Касымпаша – Трабзонспор – 1:1. Спасительный гол Сикана. Видео голов и обзор
Чемпионат Турции
Касымпаша
05.05.2025 20:00 – FT 1 : 1
Трабзонспор
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Турция
06 мая 2025, 05:32 | Обновлено 06 мая 2025, 06:47
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0

Касымпаша – Трабзонспор – 1:1. Спасительный гол Сикана. Видео голов и обзор

Команды завершали 34-й тур чемпионата Турции

06 мая 2025, 05:32 | Обновлено 06 мая 2025, 06:47
180
0
Касымпаша – Трабзонспор – 1:1. Спасительный гол Сикана. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 мая, прошел матч 34-го тура чемпионата Турции по футболу.

«Касымпаша» сыграл на своем поле против „Трабзонспора“, в стартовом составе которого вышли три украинских футболиста - Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

Даниил Сикан забил во второй подряд игре. В матче с «Касимпашей» Сикану нужно было спасать команду, после автогола другого украинца Батагова.

«Трабзонспор» идет седьмым в турнирной таблице турецкого чемпионата с 46 очками в активе. У «Касымпаша» на три балла меньше и девятая позиция.

Чемпионат Турции. 34-й тур, 5 мая.

Касымпаша – Трабзонспор – 1:1

Голы: Батагов, 18 (автогол) – Сикан, 47.

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Трабзонспор).
18’
ГОЛ ! Автогол забил Арсений Батагов (Трабзонспор).
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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу автогол Касымпаша Александр Зубков Даниил Сикан видео голов и обзор Арсений Батагов
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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