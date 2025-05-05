Сегодня, 5 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Турции по футболу.

«Касымпаша» играет на своем поле против «Трабзонспора», в стартовом составе которого вышли три украинских футболиста – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

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На 47-й минуте забил украинский нападающий Даниил Сикан, который сравнял счет в матче – 1:1. Даниил забил во втором матче подряд.

Ранее в этом матче автоголом отметился Арсений Батагов.

ВИДЕО. Забил во втором матче подряд! Украинец отличился за Трабзонспор