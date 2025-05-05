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Чемпионат Турции
Касымпаша
05.05.2025 20:00 – FT 1 : 1
Трабзонспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
05 мая 2025, 21:22 | Обновлено 05 мая 2025, 21:44
1265
2

ВИДЕО. Забил во втором матче подряд! Украинец отличился за Трабзонспор

Сикан забил за «Трабзонспор»

05 мая 2025, 21:22 | Обновлено 05 мая 2025, 21:44
1265
2
ВИДЕО. Забил во втором матче подряд! Украинец отличился за Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Сегодня, 5 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Турции по футболу.

«Касымпаша» играет на своем поле против «Трабзонспора», в стартовом составе которого вышли три украинских футболиста – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 47-й минуте забил украинский нападающий Даниил Сикан, который сравнял счет в матче – 1:1. Даниил забил во втором матче подряд.

Ранее в этом матче автоголом отметился Арсений Батагов.

ВИДЕО. Забил во втором матче подряд! Украинец отличился за Трабзонспор

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Трабзонспор).
18’
ГОЛ ! Автогол забил Арсений Батагов (Трабзонспор).
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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу автогол Касымпаша видео голов и обзор Даниил Сикан
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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MIRRA
не пишіть в назві про відео, раз його нема
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+1
umnuy2
 нападающий который к воротам бежит четвёртым))) ну а вообще молодцы наши в трабзоне
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-1
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