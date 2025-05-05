Клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Его публично критиковал тренер
Фрэнсис Момо будет тренироваться с юношеской командой ЛНЗ
Легионер черкасского ЛНЗ Фрэнсис Момо провалил игру против луганской «Зари» в 27 туре Украинской Премьер-лиги и нарвался на публичную критику от главного тренера «фиолетовых» Романа Григорчука.
Как стало известно Sport.ua, генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк лично отстранил нигерийского форварда от тренировок с первой командой ЛНЗ.
Решение о переводе Момо в расположение юношеской команды «фиолетовых» (U-19) поддержал лично Роман Григорчук. В клубе отказались от комментариев на этот счет.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 27 сыгранных матчей.
Ранее Роман Григорчук поделился эмоциями после матча против луганской «Зари» (1:1).
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