Кто у Свитолиной? Жеребьевка турнира в Риме: соперницы Костюк и Ястремской

5 мая состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

Украину в столице Италии представят три теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Свитолина получила 16-й номер посева и начнет выступления со второго раунда. Ее первая соперница определится в противостоянии Джессика Бузас Манейро – Энн Ли.

Костюк в 1/64 финала выйдет на корт против 19-летней филиппинки Александры Эалы. Если Марта сумеет выиграть стартовый матч, то далее встретится 14-й сеяной Дарьей Касаткиной.

Ястремская в первом круге поборется против «нейтралки» Анастасии Потаповой. В 1/32 финала Даяну ждет первая ракетка мира Арина Соболенко.

Тысячник в Риме пройдет с 6 по 18 мая. Действующая чемпионка – Ига Свентек.

В квалификации Рима выступила Юлия Стародубцева. В первом раунде отбора она уступила Майе Хвалиньской.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8]

Чжэн Циньвень [8] Коко Гауфф [4] – Мирра Андреева [7]

Коко Гауфф [4] – Мирра Андреева [7] Жасмин Паолини [6]– Джессика Пегула [3]

Жасмин Паолини [6]– Джессика Пегула [3] Мэдисон Киз [5] – Ига Свентек [2]

Сетка турнира WTA 1000 в Риме