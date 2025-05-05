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  4. Кто у Свитолиной? Жеребьевка турнира в Риме: соперницы Костюк и Ястремской
WTA
05 мая 2025, 14:53 |
1032
4

Кто у Свитолиной? Жеребьевка турнира в Риме: соперницы Костюк и Ястремской

Во втором раунде Даяна может сыграть против Арины Соболенко

05 мая 2025, 14:53 |
1032
4
Кто у Свитолиной? Жеребьевка турнира в Риме: соперницы Костюк и Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

5 мая состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

Украину в столице Италии представят три теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Свитолина получила 16-й номер посева и начнет выступления со второго раунда. Ее первая соперница определится в противостоянии Джессика Бузас Манейро – Энн Ли.

Костюк в 1/64 финала выйдет на корт против 19-летней филиппинки Александры Эалы. Если Марта сумеет выиграть стартовый матч, то далее встретится 14-й сеяной Дарьей Касаткиной.

Ястремская в первом круге поборется против «нейтралки» Анастасии Потаповой. В 1/32 финала Даяну ждет первая ракетка мира Арина Соболенко.

Тысячник в Риме пройдет с 6 по 18 мая. Действующая чемпионка – Ига Свентек.

В квалификации Рима выступила Юлия Стародубцева. В первом раунде отбора она уступила Майе Хвалиньской.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8]
  • Коко Гауфф [4] – Мирра Андреева [7]
  • Жасмин Паолини [6]– Джессика Пегула [3]
  • Мэдисон Киз [5] – Ига Свентек [2]

Сетка турнира WTA 1000 в Риме

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WTA Рим жеребьевка Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Анастасия Потапова Александра Эала
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Vlad Holl
Колись бульбозавр боялася Даяну як вогню . Цікаво буде , якщо пройде ще одну орчиху.
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+2
Nba37
Да непростая сетка, это в 1/8 возможно Свитолина против Швентек 
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0
introvert
З усієї нашої трійці, як не іронічно, найпростіше мало б бути Даяні, бо і спартаківка, і бульба чимало сил залишили в Мадриді, в першу чергу емоційних... якби це була не Даяна, а хтось інший)) Марті на справжній глині, а не іспанській висотній підробці, буде важко з Касаткіною, а Еліна і Свьонтек це взагалі окрема сумна історія. Тож мабуть у нашої прими знову всі надії на Страсбург.
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0
C.Пеклов
А де Калініна?
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0
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