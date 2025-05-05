Кто у Свитолиной? Жеребьевка турнира в Риме: соперницы Костюк и Ястремской
Во втором раунде Даяна может сыграть против Арины Соболенко
5 мая состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.
Украину в столице Италии представят три теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Свитолина получила 16-й номер посева и начнет выступления со второго раунда. Ее первая соперница определится в противостоянии Джессика Бузас Манейро – Энн Ли.
Костюк в 1/64 финала выйдет на корт против 19-летней филиппинки Александры Эалы. Если Марта сумеет выиграть стартовый матч, то далее встретится 14-й сеяной Дарьей Касаткиной.
Ястремская в первом круге поборется против «нейтралки» Анастасии Потаповой. В 1/32 финала Даяну ждет первая ракетка мира Арина Соболенко.
Тысячник в Риме пройдет с 6 по 18 мая. Действующая чемпионка – Ига Свентек.
В квалификации Рима выступила Юлия Стародубцева. В первом раунде отбора она уступила Майе Хвалиньской.
Возможные четвертьфиналы по посеву:
- Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8]
- Коко Гауфф [4] – Мирра Андреева [7]
- Жасмин Паолини [6]– Джессика Пегула [3]
- Мэдисон Киз [5] – Ига Свентек [2]
Сетка турнира WTA 1000 в Риме
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