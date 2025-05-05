Более трех часов на корте. Стародубцева в борьбе проиграла в отборе к Риму

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 80) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, Италия.

В 1-м раунде квалификации украинка в трех сетах уступила представительнице Польши Майе Хвалиньской (WTA 124) за 3 часа и 18 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/2 финала

Майя Хвалиньска (Польша) – Юлия Стародубцева (Украина) [21] – 6:7 (6:8), 7:5, 6:1

Во второй партии Юлия побеждала 3:0 с одним брейком, но не сумела удержать преимущество.

Стародубцева впервые провела очное противостояние против Хвалиньской.

Предыдущим турниром Стародубцевой был тысячник в Мадриде, где она из квалификации сумела добраться до четвертого раунде (поражение Мирре Андреевой).

Следующей соперницей Майи будет бывшая третья ракетка мира Мария Саккари. До встречи с Юлией у польки был лузстрик из шесть поединков.

Украину в основе Рима представят три теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.