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  4. Более трех часов на корте. Стародубцева в борьбе проиграла в отборе к Риму
WTA
05 мая 2025, 14:31 | Обновлено 05 мая 2025, 14:38
877
4

Более трех часов на корте. Стародубцева в борьбе проиграла в отборе к Риму

Юлия в трех сетах уступила Майе Хвалиньской, хотя была близка к победе

05 мая 2025, 14:31 | Обновлено 05 мая 2025, 14:38
877
4
Более трех часов на корте. Стародубцева в борьбе проиграла в отборе к Риму
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 80) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, Италия.

В 1-м раунде квалификации украинка в трех сетах уступила представительнице Польши Майе Хвалиньской (WTA 124) за 3 часа и 18 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/2 финала

Майя Хвалиньска (Польша) – Юлия Стародубцева (Украина) [21] – 6:7 (6:8), 7:5, 6:1

Во второй партии Юлия побеждала 3:0 с одним брейком, но не сумела удержать преимущество.

Стародубцева впервые провела очное противостояние против Хвалиньской.

Предыдущим турниром Стародубцевой был тысячник в Мадриде, где она из квалификации сумела добраться до четвертого раунде (поражение Мирре Андреевой).

Следующей соперницей Майи будет бывшая третья ракетка мира Мария Саккари. До встречи с Юлией у польки был лузстрик из шесть поединков.

Украину в основе Рима представят три теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Майя Хвалиньска Юлия Стародубцева WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Андрій Заліщук
Капець, тенісистка одного турніру, 1/8 Мадрида і тут виліт в першому матчі кваліфікації...диво та й годі
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+4
Vitaly Kozak
Юля на грунті і раніше не показувала особливих результатів. Суперниця ж цьогоріч більшість очок набрала саме на глині. Гра Хвалінської проти Еліни на КБДК показала, що полька може добре грати й проти більш іменитих суперниць.
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0
Vlad Holl
Думав , що набрала форму , але ні - знову провал.
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-1
Forcer Petya
Тільки не знову 🤦 тільки-но так добре Стародубцева виступила і тут маєш....дуже неочікувана поразка від тенісистки з другої сотні...
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-1
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