Не смотри футбол в мае: все равно не будет ничего интересного

Как и у почти всего, у футбольного сезона есть свои начало и конец. В этом году он будет несколько продлен из-за нового турнира, клубного ЧМ, однако основная программа будет закрыта, как и раньше, в мае – уже в этом месяце, совсем скоро. И если это конец, то бесполезно ожидать от него чего-то интересного. Как отношения заканчиваются разрывом, жизнь – смертью, а фильм – титрами, так и этот сезон завершится грустно и бессодержательно. Потому что такова судьба всего, что заканчивается. В таком случае единственный шанс предотвратить разочарование или хотя бы уменьшить его влияние – бросить смотреть и следить еще до того, как все начнет становиться надоедливым. Так сказать, сыграть на опережение, чтобы не дать футбольному сезону застать вас врасплох. Вам повезло: я понял это достаточно рано, и теперь могу поделиться мыслями, которые вам в этом помогут. В следующих абзацах аргументированно объясняю, почему не стоит смотреть футбол в мае-месяце.

Очередное скучное Эль-Класико

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Мы уже видели аж 3 в этом сезоне. Это утомляет. Очевидно, что любым командам не стоит играть друг с другом более 2-х раз в год. А лучше вообще ограничиваться одной встречей, потому что все равно составы одни и те же – мы все это уже видели, а место проведения игры ни на что существенно не влияет. Тем более не стоило играть больше одного раза между собой «Реалу» и «Барселоне», потому что зимой их составы не обновились – каждый раз одно и то же. Что за удовольствие наблюдать, как каждый раз забивают Мбаппе или Рафинья? Если очень захочется, можно пересмотреть предыдущие поединки на повторе. Тем более, они и не были слишком интересными. Да, было зафиксировано 16 забитых голов за 3 матча, но это не так уж и много. Вот, например, «Штутгарт» несколько недель назад ушел на перерыв при счете 4:4 – но никто не просит его играть против «Униона» 4 раза в год. Сядете вы смотреть и увидите условные 3:3 с кучей моментов и очередными топ-перформансами Рафиньи, Мбаппе и Ямаля: разве ваша жизнь от этого станет лучше?

Почти все решено

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Почему мы смотрим футбол? Потому что интрига. И главная интрига – относительно позиций команд на финише сезона. Но такой больше почти нет. Например, «Ливерпуль» – уже чемпион. И «Бавария». И «ПСЖ». «Барселона» очень близко, «Наполи» из-за простого календаря выглядит явным фаворитом гонки в Италии. Ну вот, и зачем тогда следить? Мы же смотрим чемпионаты только ради титульной гонки, все остальное – для гиков и персональных болельщиков отдельных футболистов, которые недостаточно круты, чтобы играть за лучшие клубы. Кому вообще интересно, кто там вылетит, а кто сыграет в еврокубках? «Сити» не выиграл чемпионат Англии, поэтому уже неважно, финиширует на 3-м или 6-м месте. Так все и работает: если не взял титул, то теряешь любую мотивацию играть в футбол. А не верите – спросите у «Ман Юнайтед», который выбыл из гонки за главный трофей Англии уже после первых 5-6 туров и бросил играть. Вот сейчас идет во второй половине таблицы, и ничего – даже резерв на матчи выставляет. В некоторых чемпионатах клубы из топ-4 по несколько поединков подряд не выигрывают. Почему? Потому что им просто неинтересно. Если бы было солидно быть 2-м, серебро в сезоне забрал бы себе даже «МЮ».

В ЛЧ остались только сильные команды

Очень часто футбол – это о преодолении. И так с самого начала. Самые ценные победы в детстве – над старшими ребятами на стадионе возле дома или над старшими классами на физкультуре. Потому что здесь ты делаешь что-то неожиданное, сенсационное – выигрываешь у того, кто сильнее. И во взрослом футболе такие выигрыши – наиболее эмоциональные. Во многом благодаря им мы смотрим этот спорт. Если придется выбирать, что круче, 4 чемпионства подряд от «Манчестер Сити» или тот памятный титул «Лестера», большинство будет за второй вариант. Потому что победы андердога – более ценные, по крайней мере ощущаются такими. И если хочешь войти в историю как великий тренер или игрок эпохи, ты должен прыгнуть выше головы – сделать что-то такое, чего от тебя не ожидают, выигрывать тогда, когда ты не имеешь лучших позиций на старте. Кто может выиграть ЛЧ в этом сезоне? «Барселона», которая выигрывает ее регулярно. «ПСЖ», владелец которого является одним из самых богатых людей в Европе. «Арсенал», который уже несколько лет подряд является 2-й лучшей командой Англии. И «Интер» – действующий чемпион Италии. Зачем смотреть, как побеждают лучшие? Хотите понаблюдать за чем-то обычным – посмотрите на восход или закат солнца. Это не менее естественно и хотя бы красиво.

Настоящий футбол – это в августе-сентябре, а сейчас...

Когда начинается сезон, то в каждой из лиг на чемпионство претендуют все команды – факт. Поэтому и футболисты отдаются игре на все 100% – бьются за каждый мяч и за каждый балл. В течение сезона из гонки за титул выпадают все новые и новые клубы, а в мае таких иногда вообще не остается. И зачем тогда футболистам стараться? Уже совсем скоро, осталось меньше месяца, почти все уйдут на летние каникулы. Там не будет ни одного крупного турнира для сборных, поэтому наконец бедные игроки смогут отдохнуть. А еще – потратить все свои заработанные средства. Купить себе часы, машины, квартиры, а некоторые, наиболее успешные, смогут даже создать свой собственный бренд... И все это уже в головах футболистов. Вы думаете, Салах сейчас думает о каких-то голах, ассистах и рекордах АПЛ? Нет: он мысленно уже на пляжах самых дорогих курортов мира. Прямо во время матчей представляет, как лежит на теплом песочке, пока солнце не начнет слепить – тогда он наденет солнечные очки и сможет продолжить свой отдых... А какие другие могут быть причины, почему игрок проводит вторую половину сезона хуже первой? Только эта: потому что он уже наигрался и мыслями где-то далеко. И так все футболисты и тренеры. Хотите видеть нормальные матчи? Включайте телевизор в августе, не раньше.

Ямаль? Мы уже это видели

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В конце сезона ни о ком не говорят так много, как о Ямале. Тут вам и сравнения с великими игроками, и комментарий Индзаги про то, что «такие игроки появляются раз в 50 лет». Но зачем такой шум? Мы уже видели человека, который обыгрывал по 4-5 защитников и к которому во время матчей тренеры-соперники прикрепляли по 2-3 оппонентов. Это, конечно, Месси. В таком случае Ямаль – это лишь нечто вторичное. Мы видели и эти дриблинг, и эту дерзость на мяче, и эти изысканные ассисты, даже эти забитые ударами из-за пределов штрафной площади. Это все уже было. Однако Месси еще выиграл ЧМ и 8 ЗМ. А Ямаль? Ни одного мундиаля и ни одной крупной индивидуальной награды. Если сопоставить Месси с этим текстом, то Ямаль – это только один его заголовок. Все еще мотивирует кликать, но читать пока не о чем. Поэтому поговорим о Ламине позже – лет через 15. А пока что следить за ним нет смысла. Вот когда сделает что-то свое – тогда да. А пока не впечатляет. Да, во время матчей смотреть за его работой с мячом приятно, но каждый, кто испытывает потребность в чем-то таком, имеет доступ к интернету – поищите нарезки лучших моментов Неймара или Месси. Ямаль лишь повторяет их движения.

Динамо забирает не нужный Шахтеру титул

ФК Динамо

Лучшие победы – добытые в борьбе. Если побеждаешь без сопротивления, то триумф ощущается менее ценным, потому что действительно ли ты крутой, если побеждаешь только слабаков? Вот так подумал и «Шахтер», который все равно в последнее время выигрывает титулы УПЛ чаще «Динамо», и решил сознательно испортить киевлянам праздник. С самого начала сезона от придуривался, что не может играть в футбол и побеждать. А когда немножко палился в ЛЧ, отыгрывая хороший поединок с «Брестом» (2:0), например, то позже пытался исправить впечатление глупыми потерями баллов в лиге. Вот вы действительно верите, что «Шахтер» мог пропустить аж 4 гола от «Колоса» (2:4) или не забить ни мяча «Карпатам» (0:0)? Ха, наивные. Очевидно же, что поддавался. То же самое сделал и в личной встрече с «Динамо» (2:2) во втором тайме, когда повел 2:0 и произвел впечатление неплохой команды – и на второй тайм вышел с целью ни при каких обстоятельствах не играть в футбол. И не сыграл! Поэтому 2:2 и ощущение у киевлян, что соперник был таким себе. Поэтому «Динамо» и не будет радоваться чемпионству слишком сильно в конце сезона: потому что команда опередила конкурента, который был совсем слабым. Это все план «Шахтера», такая себе многоходовочка. Возможно, «горнякам» весело, но зачем нам на это смотреть?

Больших эмоций уже не будет

Все закончились раньше. Вы помните, сколько памятных матчей было сыграно в сезоне? Например, аж 6 ничьих со счетом 0:0 от «Ювентуса». Или тонна матчей традиционно зрелищной Лиги наций, которые хотелось смотреть сразу на 3-4-х экранах, чтобы точно не пропустить ничего важного. Или то незабываемое манчестерское дерби (0:0), в котором команды показали все свои наработки в сезоне. А что теперь? «Ювентус» не играет 0:0 в Серии А аж с прошлого года, матчей сборных в мае вообще нет, а оба «Манчестера» побеждают: один – в АПЛ, другой – в ЛЕ. Мы все потеряли, самое интересное уже состоялось. А теперь – какие-то неважные элементы. Это, знаете, как те подарки в детстве, когда вынужден добавить невкусных конфет в пакет для того, чтобы он выглядел хотя бы немного более приличным. Так вот, майские матчи – это как невкусные конфеты. Потому что все вкусные остались в прошлом – в более ранних месяцах сезона. Теперь мы вынуждены доедать то, что не было съедено ранее. Но открою вам тайну: мы не вынуждены. Мы можем не есть эти конфеты. Оставьте невкусные в вазе на столе – и пусть ими лакомятся другие. Вкусные принесут только через 3 месяца.

Сенсации в ЛЕ и ЛК происходят каждый год

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Сенсации – это круто, но надо знать границу. В ЛЕ и ЛК не знают. У нас в прошлом году третий по статусу турнир выиграл «Олимпиакос» – это было уместно и непопсово. Но прошел год, и что мы имеем? Титул вполне могут забрать «Бетис» или «Фиорентина», которые выигрывают любые трофеи по большим праздникам. То же самое в ЛЕ, где, наиболее вероятно, в финале сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» – клубы из второй десятки АПЛ. Или, например, «Буде-Глимт» – команда из Норвегии! То есть понимаете проблему? Чашки достанутся кому-то, от кого не ожидали больших побед. Это хорошо в каждый отдельный год, но не когда это происходит несколько раз подряд. Потому что если титулы выигрывают «маленькие» команды, то остаются ли они такими? Или они уже «большие»? А если это так, то становятся ли «большие» команды меньше? Осознайте, какой же бардак произойдет. Это абсолютно неконтролируемый хаос, полное отсутствие порядка. Вот заходите вы в чужой дом и видите беспорядок. Что чувствуете? Вероятно, вам не по себе. Возможно, это удивление, разочарование или даже отвращение. И вам хочется выбежать. И вы можете это сделать. И здесь также есть шанс убежать: просто не включайте трансляции в мае.

В мае лучше гулять

АПЛ и Лига чемпионов – это все хорошо, конечно. Но вы вообще видели, что там на улице происходит? Всюду зелень, очень тепло, светит солнышко и не льет дождь – игнорировать это является преступлением. Надо одеваться во что-то красивое и удобное – и выходить гулять. Пойти в живописный парк. Покататься на велосипеде. Искупаться в реке. Много бродить по улицам и рассматривать природу – животных и растения. Поехать на дачу и помочь привести участок кого-то из родственников в порядок. Взять отпуск, если вдруг ваша сфера деятельности предполагает много работы летом. Как вариант, поехать в другой город. Влюбиться. И даже если все это является трудным – просто выйти во двор, чтобы, например, помочь своей девушке сплести венок из одуванчиков (я уверен, что если сможете, то этот ваш ассист будет лучшим ассистом сезона) и потом сфотографировать ее для страниц в соцсетях. Или сплести самому, потому что красиво и по-весеннему. Еще и все сразу поймут, что ты всесторонне развитая личность, которая не боится осуждения, потому что что-то там копаешься в траве, проговариваешь сам себе под нос, пока вокруг ходят люди. Вариантов жить жизнь просто море. Необязательно тратить свое время на просмотр неинтересного футбола. Хотя бы потому, что в него играют даже зимой, а одуванчики в январе не растут.