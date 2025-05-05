Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию

Мадридский «Реал» решил разорвать отношения с главным тренером.

По информации авторитетного издания The Athletic, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти достиг договоренности с клубом о том, что после завершения сезона в Ла Лиге он покинет клуб.

Перед «Реалом» стоит вопрос, кто будет тренировать команду на Клубном чемпионате мира 2025 года. У мадридского клуба есть четыре варианта, первый – Хаби Алонсо, который планируется на должность главного тренера. Рассматривается также и временный вариант с тренером на момент проведения КЧМ-2025 – Сантьяго Солари, Рауль Гонсалес или Альваро Арбелоа.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.