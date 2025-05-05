Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Испания
05 мая 2025, 19:04 | Обновлено 05 мая 2025, 19:42
3179
2

Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию

Карло покинет мадридский клуб

05 мая 2025, 19:04 | Обновлено 05 мая 2025, 19:42
3179
2
Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» решил разорвать отношения с главным тренером.

По информации авторитетного издания The Athletic, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти достиг договоренности с клубом о том, что после завершения сезона в Ла Лиге он покинет клуб.

Перед «Реалом» стоит вопрос, кто будет тренировать команду на Клубном чемпионате мира 2025 года. У мадридского клуба есть четыре варианта, первый – Хаби Алонсо, который планируется на должность главного тренера. Рассматривается также и временный вариант с тренером на момент проведения КЧМ-2025 – Сантьяго Солари, Рауль Гонсалес или Альваро Арбелоа.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.

По теме:
Сегодняшний матч Жироны под угрозой срыва. Что случилось?
Реал просит отпуститить новичка на Клубный ЧМ. Ливерпуль назвал цену
Трент Александер-Арнольд перейдет в Реал. Реакция болельщиков
Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига отставка чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: The Athletic
Оцените материал
(45)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Футбол | 05 мая 2025, 07:48 4
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер

Ламин против ухода Феррана Торреса

Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Бокс | 05 мая 2025, 00:21 0
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али

Украинский боксер неожиданно выбрал Джорджа Формана

Не только Шахтер. У Ротаня четыре варианта продолжения карьеры
Футбол | 05.05.2025, 18:55
Не только Шахтер. У Ротаня четыре варианта продолжения карьеры
Не только Шахтер. У Ротаня четыре варианта продолжения карьеры
Клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Его публично критиковал тренер
Футбол | 05.05.2025, 19:46
Клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Его публично критиковал тренер
Клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Его публично критиковал тренер
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Футбол | 05.05.2025, 03:13
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Мабуть Реал вже втомився від Анчелотті. А Анчелотті від Реала
Ответить
+1
Lulinnha
Папа Карло уедет к (родственникам 🐒) Винисиуса и Родриго. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
04.05.2025, 06:23 46
Футбол
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
04.05.2025, 18:38 5
Футбол
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
04.05.2025, 00:39 3
Бокс
Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в Барселоне
Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в Барселоне
03.05.2025, 21:08
Футбол
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 48
Футбол
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
03.05.2025, 21:54 102
Хоккей
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
05.05.2025, 08:23 12
Бокс
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем