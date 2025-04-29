Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года

Мадридский «Реал» принял решение провести переговоры с теми футболистами, у которых в этом или следующем сезоне заканчиваются контракты.

Руководство «сливочных» предложило основному голкиперу Тибо Куртуа подписать новое двухлетнее соглашение и остаться в клубе до 2028 года. «Реал» готов сделать исключение ради бельгийца – дело в том, что клуб продлевает контракт только на один год, если игроку исполнилось 30 лет.

В Мадриде считают Куртуа «исключительным футболистом, которому нет альтернативы в Европе» и полностью доверяют место в стартовом составе на ближайшие сезоны. Тибо остается неприкосновенным игроком и в любом случае приоритет будет отдаваться именно 32-летнему вратарю.

Сообщается, что стороны уже длительное время продолжают переговоры, но никаких сюрпризов не будет – Куртуа намерен играть в «Реале» минимум до 35 лет. Вместе с этим «Реал» не готов делать ставку на второго голкипера Андрея Лунина и понимает желание украинца покинуть Испанию во время летнего трансферного окна.