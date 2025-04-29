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Испания
29 апреля 2025, 10:55 |
1378
2

Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года

Руководство мадридского клуба продлит контракт с бельгийцем Тибо Куртуа

29 апреля 2025, 10:55 |
1378
2
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» принял решение провести переговоры с теми футболистами, у которых в этом или следующем сезоне заканчиваются контракты.

Руководство «сливочных» предложило основному голкиперу Тибо Куртуа подписать новое двухлетнее соглашение и остаться в клубе до 2028 года. «Реал» готов сделать исключение ради бельгийца – дело в том, что клуб продлевает контракт только на один год, если игроку исполнилось 30 лет.

В Мадриде считают Куртуа «исключительным футболистом, которому нет альтернативы в Европе» и полностью доверяют место в стартовом составе на ближайшие сезоны. Тибо остается неприкосновенным игроком и в любом случае приоритет будет отдаваться именно 32-летнему вратарю.

Сообщается, что стороны уже длительное время продолжают переговоры, но никаких сюрпризов не будет – Куртуа намерен играть в «Реале» минимум до 35 лет. Вместе с этим «Реал» не готов делать ставку на второго голкипера Андрея Лунина и понимает желание украинца покинуть Испанию во время летнего трансферного окна.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин продление контракта
Николай Титюк Источник: Relevo
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Ще один прямий натяк Луніну, що треба йти в інший клуб. Але при новому тренері все може змінитися.
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