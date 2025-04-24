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24 апреля 2025, 06:25 |
483
0

Полуфиналы Кубка Украины, вылет Интера, победа Реала и ничья Арсенала

Главные новости за 23 апреля на Sport.ua

24 апреля 2025, 06:25 |
483
0
Полуфиналы Кубка Украины, вылет Интера, победа Реала и ничья Арсенала
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 23 апреля.

1А. Без овертаймов не обошлось. Шахтёр минимально победил Полесье
«Горняки» впервые в истории победили «волков» и попали в финал Кубка Украины

1B. В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины
Команда Шовковского провалила первый тайм, но собралась после перерыва

1C. Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Шахтер и Динамо проведут решающий поединок 14 мая в Житомире

2. Арсенал упустил перевес в игре с Кристал Пэлас. Ливерпуль – почти чемпион
Украинец Александр Зинченко весь матч оставался в запасе канониров

3. Реал набрал три непростых очка в матче Ла Лиги. Какое отставание от Барсы?
Королевский клуб минимально одолел Хетафе со счетом 1:0 в 33-м туре благодаря голу Гюлера

4А. Топ-матч от Йовича. Милан разгромил Интер и вышел в финал Кубка Италии
Сербский страйкер сделал дубль

4B. Как позиции у команд с украинцами? Таблица Серии А 2024/25 после 33-го тура
23 апреля состоялись последние матчи тура: победы Лацио, Фиорентины, Пармы, Торино

5A. Стародубцева разгромила Фругвиртову и вышла во 2-й раунд турнира в Мадриде
Неожиданно простая победа Юлии в двух сетах на старте основы после сложной квалификации

5B. Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Даяна дожала Франческу Джонс в первом раунде турнира WTA 1000 в Испании

6. Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Украина оформила шесть шайб

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины
22 апреля состоялась видеоконференция участников УПЛ

7B. Александрия гарантировала себе право участия в еврокубках 2025/26
Это определено после победы Динамо над Буковиной в полуфинале Кубка

8. ВИДЕО. Загорелась тренировочная база Кривбасса
Пресс-служба команды уверяет, что все живы. Детали уточняются

9А. 20 лет в поисках короны. Мерфи в наилучшей форме уничтожил соперника на ЧМ
Шон выиграл чемпионат мира в Крусибле один раз – в 2005 году

9B. Следующая остановка – О’Салливан? Китайский прорыв в Крусибле
Пан Цзюньсу одержал свою первую победу в основе ЧМ, обыграв Чжана Анду

9C. Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ракета сделал 4 сенчури-брейка, а в последней сессии выиграл все 5 фреймов

9D. За столом – только Туз. Трамп мощно стартовал на ЧМ-2025, сделав 5 сенчури
Английский снукерист в 1/16 финала переиграл китайца Чжоу Юэлуна со счетом 10:4

10А. Непобедимые. ПСЖ заслуживает оформить анбитен и войти в историю
Доказываем, что сезон без поражений – очень круто. Даже если это Лига 1

10B. Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Блогер Sport.ua объясняет, почему надо отправить «горняков» в Лигу конференций

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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