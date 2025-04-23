Непобедимые. ПСЖ заслуживает оформить анбитен и войти в историю

Ежегодно мы говорим о том самом непобедимом сезоне «Арсенала», причем не только перед стартом нового розыгрыша – до тех пор, пока все 20 клубов АПЛ не потерпят первое поражение и не потеряют возможности повторить то достижение. А еще букмекеры и до, и во время сезона принимают ставки на то, кто из местных клубов сможет пройти всю дистанцию непобежденным... Меньше года назад мы все были в восторге от «Байера», который также избежал поражений на дистанции в весь чемпионат: хвалили команду за выдержку, характер, качественный футбол, умение сохранять концентрацию в лиге несмотря на одновременное участие в трех турнирах и т.д. Но вот на свой анбитен идет «ПСЖ» – и все молчат. Более того: я уверен, что в случае, если команда все же сумеет избежать поражений в последних турах Лиги 1, все просто примут этот факт как должное, потому что «чемпионат слабый». Как-то нечестно, вам не кажется?

В этой статье объясняем, почему сезон без поражений «ПСЖ» в чемпионате Франции – действительно весомое достижение.

Это редкое достижение, которое до сих пор не покорилось никому в Лиге 1

Непобедимых сезонов в XXI веке среди клубов топ-лиг немного вообще: «Арсенал»-03/04, «Ювентус»-11/12, «Байер»-23/24. Все. И обратите внимание: нет ни одного клуба из Франции. То есть так сложилось исторически, что местный чемпионат был одной из самых конкурентных сред, причем каждый год. И даже теперь: «Марсель» идет вторым, однако уже трижды потерял баллы в матчах с командами последней трети таблицы; «Монако» идет третьим – только 6 побед в 10 дуэлях против тех же коллективов. О чем мы вообще говорим, если даже самому «ПСЖ» до сих пор не удавалось не проиграть ни разу в течение чемпионата? Хотя чуть ли не каждый год после прихода шейхов мы говорим, что парижане вне конкуренции, имеют сильнейший состав и лучших игроков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Когда делаешь что-то такое, что не сумел сделать никто до тебя, то это уже выдающееся достижение. Уже после признания этого факта можно спорить о том, насколько выдающееся, и использовать описательные прилагательные для субъективной оценки. Если ты открыл новый материк, то ты, прежде всего, ОТКРЫЛ. НОВЫЙ. МАТЕРИК – а уже потом «это было легко, потому что на самом деле плыл в…» или «это не так круто, как…». Субъективный взгляд на уникальное достижение никоим образом не отменяет факта самого достижения. Может ли стать «ПСЖ» в один ряд с «Арсеналом», «Ювентусом» и «Байером» как тот клуб, который так и не смогли обыграть в чемпионате в течение сезона? Да. Каждый из названных достиг максимального возможного результата. Это каста избранных. А сравнение команд между собой по силе – это уже субъективный взгляд.

Во Франции хватает сильных команд

Особенно в этом сезоне. То есть анбитен, если он состоится, не будет выбит в условиях отсутствия серьезных оппонентов. Из наиболее очевидного – это «Монако» и «Марсель». Первый имеет стабильный состав и опытного тренера Хюттера. Кроме этого, «Монако» смог победить в течение сезона «Барселону», «Болонью» и «Астон Виллу» – команды высокого уровня. «Марсель» весь сезон не играл в качественный футбол, однако регулярно вытягивал матчи благодаря топ-игрокам, по меньшей мере на местном уровне: Гринвуду, Рабьо, Хейбьергу, Беннасеру, Балерди, Гуири... А еще «Олимпик» имеет одну из самых недружелюбных по отношению к гостям арену, на которой местные не проиграли в 28-и из 32-х последних матчей в рамках Лиги 1 – но «ПСЖ» уступили без шансов (0:3). А еще есть, например, «Лилль», который в течение сезона победил не только «Монако» и «Болонью», но и оба мадридских гранда. И что? Гегемон не уступил и ему.

Плюс, «ПСЖ» одолел «Страсбур», главную сенсацию сезона, избежал поражения в логове «Ниццы», которая в итоге не уступила дома ни одной из команд топ-4 таблицы, дважды обыграл «Лион», своего исторически главного конкурента... Что еще могли сделать столичные, чтобы заслужить комплименты за свои результаты? Только в 18 из 30 туров «ПСЖ» вел в счете до перерыва, трижды даже уступал после 45 минут – этот сезон не был сверхлегким для столичных. Команда избежала конкуренции на дистанции, но не в рамках отдельных матчей. Кстати, она не впервые прошла первый круг без поражений. Но когда это происходило раньше, то «ПСЖ» расслаблялся, потому что его очковое преимущество над ближайшими преследователями было огромным. Однако не в этом году. Между 1-й и 2-й позициями в таблице Лиги 1 23 балла – вопрос титула снят уже давно, но «ПСЖ» все еще штампует победы. Самое трудное в такой ситуации – сохранить концентрацию, и парижанам это удается.

«ПСЖ» действительно доминирует

Наиболее красноречивый показатель – ожидаемые очки. Столичные наиграли аж на 73.67 пункта. Есть перебор чуть больше, чем в 4 балла, но мы знаем, как работает эта система: даже если будешь тотально доминировать над оппонентом в матче, а тот лишь несколько раз подойдет к твоим воротам, все равно получишь «только» какие-то 2.8 xPTS, не ровно 3. Значит ли это, что ты не заслужил победить? Нет. Но такова система – поэтому лучшие клубы своих лиг почти всегда набирают больше, чем ожидалось. Здесь главный вопрос: насколько? Например, «Байер» в прошлом сезоне много матчей провел посредственно, но спасался на последних минутах – поэтому набрал почти на 14 пунктов больше, чем заслуживал. «Атлетико» в свой последний чемпионский сезон насобирал почти 20 «лишних» очков, потому что побеждал в том числе в абсолютно равных поединках. Это чемпионская черта, да, но когда разрыв между ожидаемыми и фактическими баллами настолько велик, то приходится говорить об определенном везении.

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ

В случае «ПСЖ» списывать что-то на «повезло» не получится. У него куча матчей, где он разносил по показателю xG. Например, было 4.94 против «Монпелье», 4.67 в игре со «Страсбуром», суммарно аж 5 поединков, в которых он набил 4+ ожидаемых гола – больше всего в топ-лигах Европы, никто не выступал круче. Даже в ничейных матчах «ПСЖ» был убедительным, вот его разница по xG в этих дуэлях с соперниками: +1.16, +0.49, +3.12, +2.71, +1.19, +1.79. То есть понимаете: команда была значительно ближе к победе, чем ее оппонент, абсолютно в каждой игре, когда расписывала мировую. Даже нет повода упрекнуть, некуда ткнуть пальцем. К тому же, среди побед более чем каждая третья – разгромная, а 17 из 24 – с разницей минимум в 2 гола. Нет ни одного отрезка в 10 туров, на котором «ПСЖ» набрал бы меньше, чем какой-то другой клуб. То же самое по созданным моментам. Конечно, мы привыкли, что парижане статистически доминируют весь сезон, но даже так они все равно проводили 2-3 плохих матча в чемпионате – а теперь не провели ни одного.

Команда не проигрывает после потери звезды

Больше не игнорируем этого слона в комнате. «ПСЖ» потерял Мбаппе перед стартом сезона. И это должно было повлиять на результаты, потому что французский форвард забивал не менее 27 голов в 4-х последних своих сезонах во Франции, и это только в Лиге 1. 6 лет подряд он имел больше результативных действий, чем сыгранных матчей. Можно хоть до утра обсуждать, хорошо или плохо для команды иметь в составе большую звезду, однако именно звезда вытянет для тебя равный поединок или спасет тебя в проигрышном по сценарию. Если целью является пройти сезон без поражений, то Мбаппе – это крутая опция, а не что-то вредное. И вот «ПСЖ» потерял эту опцию. Более того: до Нового года он действительно не имел в составе никого, кто мог бы одним своим удачным действием вытянуть тяжелый матч. Но, и это шокирует, такая опция вообще не понадобилась. Если ты стабильно наносишь по воротам соперника на 20+ ударов больше, чем он – по твоим, то, скорее всего, не придется никого и ничего спасать: ты просто победишь 2:0 или 3:0 даже со средней реализацией.

Когда Энрике перед стартом сезона говорил, что голы Мбаппе распределятся между 4-мя игроками, он занимался популизмом. Он не мог рассчитывать на такой прогресс Дембеле, не верил в Коло-Муани и Рамуша (иначе они бы играли чаще), не имел в составе Кварацхелии, не закладывался на развитие Дуэ. Но все сработало. И за 30 туров этого сезона «ПСЖ» забил больше, чем за 34 матча в прошлом. То есть проблему ухода Мбаппе не просто решили, но еще и сделали это так, что команда стала сильнее, если отталкиваться исключительно от показателя забитых голов. А еще она стала лучше прессинговать, например. То есть клуб впервые за очень много лет не имел ни одной звезды в составе – и справился. Возможно, отсутствие явного героя сделало нервным ответный матч с «Астон Виллой» (обычно именно в такой момент лидер «вытягивает»), но на уровне местного чемпионата как минимум всё работало и работает идеально. Это может быть не просто анбитен – а сезон без поражений, после которого не скажешь, что «это все из-за...». Из-за кого?

«ПСЖ» побеждает не только в Лиге 1

Команда имеет самый дорогой состав в чемпионате Франции, причем разница по цене с ближайшим конкурентом является существенной. Если бы «ПСЖ» прошел целый сезон без поражений здесь и вообще не поразил в других турнирах, в том числе на европейской арене, чем бы это вообще отличалось от, например, сезона киевского «Динамо»? Да, все еще круто и все еще историческое достижение, однако какой ценой? Назвать «Динамо» крутой командой мы не сможем даже в случае анбитена, потому что команду уничтожали в ЛЕ. Если придется выбирать, благодаря чему коллектив избежал поражений на внутренней арене, то между вариантами «демонстрировал впечатляющую игру» и «не имел достойных конкурентов» большинство выберет второй. А в случае «ПСЖ» – нет. Потому что были победы еще и в ЛЧ. Причем какие! Несколько неудачный старт, но дальше – героическая победа в матче с «Манчестер Сити». Позже – над «Ливерпулем» и «Астон Виллой». Команда уже сделала достаточно, но если еще и «Арсенал» пройдет, то там уже будет однозначно: «ПСЖ» не проиграл ни матча в Л1, потому что был потрясающим едва ли не в каждом своем поединке в сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

И вообще-то это нелегко – играть в 3-х турнирах одновременно (еще «ПСЖ» в финале КФ, который выигрывает нечасто, поэтому это также важно). Единственный год, когда парижане добрались до финала ЛЧ, это год коронавируса – чемпионат стал на паузу и из нее не вернулся, поэтому команда сконцентрировано играла только в одном турнире. В прошлом сезоне «ПСЖ» проиграл в Лиге 1 дважды – за несколько дней до старта ЛЧ и через несколько дней после своего вылета из ее полуфинала. То есть где-то помешала ротация, где-то не хватило мотивации настроиться на менее статусного оппонента. И Энрике решил все эти проблемы в течение нынешнего чемпионата. Вы же видите, как у него время от времени выходят на поле и действительно помогают Ли Кан Ин, Дуэ, Рамуш, Заир-Эмери, Бералдо, даже какой-то Маюлу имеет не только 589 сыгранных минут, но и 1+1 в чемпионате. Тренер доказал каждому, что тот – важен и нужен. А ещё уговорил Дембеле, Витинью, Маркиньоса и Доннарумму играть хотя бы на 80% возможностей в чемпионате – и они играют, не берегут себя и силы. В год анбитена «ПСЖ» успешен не только на внутренней арене, поэтому списать все на слабый год для Лиги 1 не получится.

Осталось 4 тура

Финишная прямая. Оппоненты – «Ницца», «Страсбур», «Монпелье» и «Осер». Ко всем поединкам, кроме последнего, придется готовиться меньше недели, однако оба крайних оппонента будут без весомой мотивации на матч: «Монпелье» уже потерял шансы на сохранение прописки, «Осер» близок к досрочному решению вопроса выживания в свою пользу. Против «Ниццы» и «Страсбура» придется повозиться, но первая нечасто побеждает в гостях (5 из 15 матчей в чемпионате), а второй идет с бешеным перебором очков и не играет в футбол на уровне других претендентов на место в ЛЧ. Поэтому кого-то уж слишком страшного здесь нет, а мотивация побеждать есть: Энрике уже говорил, что стремится пройти всю дистанцию без поражений. Так что анбитен близок, очень. И наличие или его отсутствие будет существенно влиять если не на оценку сезона «ПСЖ», то на его ощущение. Команда, стремящаяся стать великой, должна иметь свой хотя бы один исторический игровой год. И вряд ли кто-то сможет сказать, что «ПСЖ» этого не заслужил.