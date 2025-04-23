Александрия гарантировала себе право участия в еврокубках 2025/26

Команда УПЛ Александрия досрочно гарантировала себе место в еврокубках сезона 2025/26 за пять туров до завершения УПЛ.

Это стало окончательно известно после победы Динамо над Буковиной (4:1) в полуфинале Кубка Украины 2024/25.

В итоговой таблице чемпионата команда Руслана Ротаня точно не опустится ниже четвертого места. А сценарий, при котором Александрия осталась бы без еврокубков, был только один – победа Буковины в Кубке Украины. Теперь, когда черновицкий клуб выбыл, этот вариант закрыт.

Таким образом, Александрия стала вторым представителем Украины в еврокубковой заявке на следующий сезон. Первым такое право получило киевское Динамо, лидер УПЛ.

Чемпион Украины выступит в квалификации Q2 Лиги чемпионов, победитель Кубка Украины (или второе место УПЛ) сыграет в Q1 Лиги Европы, еще два клуба начнут путь в Q2 Лиги конференций.

Возможные варианты для Александрии в еврокубках в зависимости от итоговой позиции в УПЛ:

🔹 1-е место – старт со 2-го квалификационного раунда ЛЧ, шанс выйти в основной этап ЛЧ, ЛЕ или ЛК в зависимости от результатов квалификации.

🔹 2-е место (если Кубок выиграет чемпион) – старт с 1-го квалификационного раунда ЛЕ (будет 4 соперника до основного этапа ЛЕ, при неудаче – переход в ЛК).

🔹 2-е место (если Кубок выиграет не чемпион) – старт со 2-го квалификационного раунда ЛК (три соперника до основного этапа, в случае поражения – вылет).

🔹 3-е или 4-е место – старт во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций (также нужно обыграть трех соперников до основного этапа).

Независимо от итоговой позиции, Александрия уже точно возвращается на евроарену – впервые после сезона 2019/20.

Все выступления Александрии в еврокубках

Турнирная таблица УПЛ