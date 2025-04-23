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Кубок Украины
23 апреля 2025, 19:10 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:20
2931
4

Александрия гарантировала себе право участия в еврокубках 2025/26

Это определено после победы Динамо над Буковиной в полуфинале Кубка

23 апреля 2025, 19:10 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:20
2931
4
Александрия гарантировала себе право участия в еврокубках 2025/26
ФК Александрия. Руслан Ротань

Команда УПЛ Александрия досрочно гарантировала себе место в еврокубках сезона 2025/26 за пять туров до завершения УПЛ.

Это стало окончательно известно после победы Динамо над Буковиной (4:1) в полуфинале Кубка Украины 2024/25.

В итоговой таблице чемпионата команда Руслана Ротаня точно не опустится ниже четвертого места. А сценарий, при котором Александрия осталась бы без еврокубков, был только один – победа Буковины в Кубке Украины. Теперь, когда черновицкий клуб выбыл, этот вариант закрыт.

Таким образом, Александрия стала вторым представителем Украины в еврокубковой заявке на следующий сезон. Первым такое право получило киевское Динамо, лидер УПЛ.

Чемпион Украины выступит в квалификации Q2 Лиги чемпионов, победитель Кубка Украины (или второе место УПЛ) сыграет в Q1 Лиги Европы, еще два клуба начнут путь в Q2 Лиги конференций.

Возможные варианты для Александрии в еврокубках в зависимости от итоговой позиции в УПЛ:

🔹 1-е место – старт со 2-го квалификационного раунда ЛЧ, шанс выйти в основной этап ЛЧ, ЛЕ или ЛК в зависимости от результатов квалификации.

🔹 2-е место (если Кубок выиграет чемпион) – старт с 1-го квалификационного раунда ЛЕ (будет 4 соперника до основного этапа ЛЕ, при неудаче – переход в ЛК).

🔹 2-е место (если Кубок выиграет не чемпион) – старт со 2-го квалификационного раунда ЛК (три соперника до основного этапа, в случае поражения – вылет).

🔹 3-е или 4-е место – старт во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций (также нужно обыграть трех соперников до основного этапа).

Независимо от итоговой позиции, Александрия уже точно возвращается на евроарену – впервые после сезона 2019/20.

Все выступления Александрии в еврокубках

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 25 19 6 0 53 - 15 63
2 Александрия 25 17 6 2 39 - 18 57
3 Шахтер Донецк 25 16 5 4 59 - 22 53
4 Полесье 25 11 9 5 34 - 24 42
5 Карпаты Львов 25 11 6 8 33 - 26 39
6 Кривбасс 24 11 5 8 28 - 24 38
7 Верес 25 9 8 8 31 - 33 35
8 Заря 24 10 2 12 28 - 34 32
9 Рух Львов 25 7 9 9 25 - 24 30
10 Колос Ковалевка 25 6 9 10 22 - 22 27
11 ЛНЗ Черкассы 25 7 5 13 23 - 35 26
12 Оболонь 25 6 6 13 14 - 40 24
13 Левый берег 24 6 5 13 13 - 27 23
14 Ворскла 25 5 6 14 19 - 35 21
15 Черноморец 25 5 3 17 16 - 38 18
16 Ингулец 24 3 8 13 16 - 36 17
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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roman75zpr
Что ж... Надо признать, Ротань, как тренер, вырос. Место Олександрии сейчас - это в 1-ю  очередь, его заслуга
Ответить
+3
Boodya
4 клуби від України в ЄК це багато 
Ответить
+1
Олег Мандрівник
Первая тройка понятно, а за 4е ещё будет борьба
Ответить
+1
Saltovka
Ротань: Я буду играть в ЛЧ!
Ответить
-2
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