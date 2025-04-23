Александрия гарантировала себе право участия в еврокубках 2025/26
Это определено после победы Динамо над Буковиной в полуфинале Кубка
Команда УПЛ Александрия досрочно гарантировала себе место в еврокубках сезона 2025/26 за пять туров до завершения УПЛ.
Это стало окончательно известно после победы Динамо над Буковиной (4:1) в полуфинале Кубка Украины 2024/25.
В итоговой таблице чемпионата команда Руслана Ротаня точно не опустится ниже четвертого места. А сценарий, при котором Александрия осталась бы без еврокубков, был только один – победа Буковины в Кубке Украины. Теперь, когда черновицкий клуб выбыл, этот вариант закрыт.
Таким образом, Александрия стала вторым представителем Украины в еврокубковой заявке на следующий сезон. Первым такое право получило киевское Динамо, лидер УПЛ.
Чемпион Украины выступит в квалификации Q2 Лиги чемпионов, победитель Кубка Украины (или второе место УПЛ) сыграет в Q1 Лиги Европы, еще два клуба начнут путь в Q2 Лиги конференций.
Возможные варианты для Александрии в еврокубках в зависимости от итоговой позиции в УПЛ:
🔹 1-е место – старт со 2-го квалификационного раунда ЛЧ, шанс выйти в основной этап ЛЧ, ЛЕ или ЛК в зависимости от результатов квалификации.
🔹 2-е место (если Кубок выиграет чемпион) – старт с 1-го квалификационного раунда ЛЕ (будет 4 соперника до основного этапа ЛЕ, при неудаче – переход в ЛК).
🔹 2-е место (если Кубок выиграет не чемпион) – старт со 2-го квалификационного раунда ЛК (три соперника до основного этапа, в случае поражения – вылет).
🔹 3-е или 4-е место – старт во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций (также нужно обыграть трех соперников до основного этапа).
Независимо от итоговой позиции, Александрия уже точно возвращается на евроарену – впервые после сезона 2019/20.
Все выступления Александрии в еврокубках
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|25
|19
|6
|0
|53 - 15
|63
|2
|Александрия
|25
|17
|6
|2
|39 - 18
|57
|3
|Шахтер Донецк
|25
|16
|5
|4
|59 - 22
|53
|4
|Полесье
|25
|11
|9
|5
|34 - 24
|42
|5
|Карпаты Львов
|25
|11
|6
|8
|33 - 26
|39
|6
|Кривбасс
|24
|11
|5
|8
|28 - 24
|38
|7
|Верес
|25
|9
|8
|8
|31 - 33
|35
|8
|Заря
|24
|10
|2
|12
|28 - 34
|32
|9
|Рух Львов
|25
|7
|9
|9
|25 - 24
|30
|10
|Колос Ковалевка
|25
|6
|9
|10
|22 - 22
|27
|11
|ЛНЗ Черкассы
|25
|7
|5
|13
|23 - 35
|26
|12
|Оболонь
|25
|6
|6
|13
|14 - 40
|24
|13
|Левый берег
|24
|6
|5
|13
|13 - 27
|23
|14
|Ворскла
|25
|5
|6
|14
|19 - 35
|21
|15
|Черноморец
|25
|5
|3
|17
|16 - 38
|18
|16
|Ингулец
|24
|3
|8
|13
|16 - 36
|17
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